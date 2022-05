Depuis plus de 70 ans, les Maserati les plus exclusives sont aussi des cabriolets. Après l'emblématique A6G 2000, la longue tradition des cabriolets chez Maserati se poursuit avec la nouvelle MC20 Cielo, l'une des découvrables les plus performantes de son segment.

La supercar italienne allie à la fois design et performances et promet une expérience de conduite unique, cheveux au vent, bercé par le vibrato si singulier du nouveau V6 Nettuno.

Façonnée par les vents

La MC20 Cielo reprend toutes les solutions aérodynamiques et esthétiques du coupé, y compris le système d'ouverture des portes. La monocoque en carbone a été revue pour offrir une plus grande rigidité en torsion compte tenu de l'absence de toit, tandis que la disposition des prises d'air du compartiment moteur a été revue pour optimiser le refroidissement et les flux aérodynamiques.

Les dimensions restent inchangées : 4,67 mètres de long, 1,97 mètre de large (sans les rétroviseurs) et 1,22 mètre de haut. Cela vous paraît trop bas ? Pas de problème. Un système de lift est disponible et permet d'augmenter la garde au sol de 50 mm à basse vitesse.

La nouveauté, c'est aussi l'arrivée d'une nouvelle teinte au nuancier baptisée "Acquamarina", celle qui est présentée sur les photos. Disponible dans le programme de personnalisation Maserati Fuoriserie, cette couleur évoque d'une certaine façon le contact avec le ciel. Le nuancier comprend également les teintes "Grigio Incognito", "Bianco Audace", "Giallo Genio", "Rosso Vincente", "Blu Infinito" et "Grigio Mistero".

De nouvelles jantes ont aussi été ajoutées au catalogue, avec un design en double X. Plus tard, des jantes en carbone seront aussi proposée. Elles seront plus légères de 30 kg par rapport aux jantes standards.

Un système de toit unique

Pour la MC20 Cielo, Maserati a choisi une formule qui est tout sauf banale, en utilisant un toit en verre rétractable électrique qui s'ouvre en seulement 12 secondes.

La surface vitrée est, selon Maserati, la plus grande de tout le segment des supercars, avec une surface de plus d'un demi-mètre carré. Elle est dotée d'une technologie PDLC (Polymer Dispersed Liquid Crystal) qui, grâce à une commande, permet de passer de la transparence à un toit totalement opaque.

Maserati affirme que le verre électrochrome (fabriqué en partenariat avec Webasto) fonctionne à des températures comprises entre -30°C et +85°C et permet de réduire les bruits intérieurs sans affecter le moins du monde l'espace de chargement disponible.

Un habitacle luxueux

L'habitacle de la MC20 Cielo intègre les dernières innovations introduites au sein de la version coupé MY 2023, à savoir les nouveaux comodos derrière ou encore le volant en carbone et en Alcantara.

Sinon, l'intérieur conserve tout le luxe, la sophistication et la fonctionnalité de la MC20 que nous connaissons. Les inserts en fibre de carbone, cuir et Alcantara traduisent tout le soin attendu au sein d'un cabriolet de ce niveau.

À bord, nous retrouvons deux écrans de 10 pouces, un pour le cockpit et l'autre pour le système d'info-divertissement Maserati Touch Control Plus (avec les services Maserati Intelligent Assistant et Maserati Connect) et 12 haut-parleurs du système audio Sonus Faber High Premium.

Le tunnel central, quant à lui, abrite les commandes permettant de gérer la boîte de vitesses et les cinq modes de conduite : Wet, GT, Sport, Corsa et ESC OFF, chacun étant distingué par une couleur.

Ainsi, à l'aide du sélecteur, vous pouvez modifier le tempérament de la voiture en agissant sur la traction, la réponse de la boîte de vitesses, le moteur, la suspension et le son de l'échappement. Le dernier réglage, ESC OFF, supprime complètement l'ESP.

Une édition de lancement en guise d'amuse-bouche

Au lancement, la MC20 Cielo sera disponible avec la finition "PrimaSerie Launch Edition". Il s'agit d'une édition limitée à environ 60 exemplaires qui dispose d'une dotation d'équipements spécifique, avec une teinte "Acquamarina", des jantes en alliage de 20 pouces de couleur noir mat avec une finition or blanc et une inscription "PrimaSerie" gravée au laser.

Des badges sont également apposés sur la carrosserie, tandis que l'intérieur est immaculé de cuir et d'Alcantata, avec des surpiqûres contrastées de couleur "Acquamarina" et l'inscription "PrimaSerie" sur les appuis-tête.

Sous le capot, nous retrouvons le moteur V6 3,0 litres Nettuno de 630 ch et 730 Nm de couple associé à une transmission automatique à double embrayage à huit rapports. Malgré les 65 kilos de plus par rapport au coupé, les performances restent impressionnantes, avec un 0 à 100 km/h abattu en 3 secondes (0 à 200 km/h en 9,2 secondes) et une vitesse de pointe de plus de 320 km/h.

Aucun prix officiel n'a encore été communiqué, mais le prix devrait être légèrement supérieur aux 230 000 euros réclamés pour la MC20 coupé.