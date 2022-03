Avec la MC20, Maserati a donné le top départ du processus de renouvellement de sa gamme qui, dans quelques jours, s'enrichira également d'un "petit" SUV avec le Grecale. Maserati prévoit également une révolution plus profonde qui verra l'arrivée d'une série de voitures électriques qui partageront toutes le même badge : Folgore (traduction de "foudre" en italien).

Lors de la conférence au cours de laquelle ont été présentés ses résultats financiers pour 2021, Maserati a montré pour la première fois sa nouvelle GranTurismo Folgore, qui sera suivie de la GranCabrio et, peu après, de la MC20 100 % électrique.

La firme au trident a également révélé les premières spécifications techniques de son futur modèle, tout en expliquant les trois piliers sur lesquels repose la gamme Folgore :

Pure Performance

Pure Luxe

Pure Maserati

1200 chevaux pour la première Maserati électrique

La Maserati GranTurismo Folgore est basée sur une nouvelle architecture développée par la marque avant la naissance de Stellantis. La plateforme a été construite en utilisant des technologies dérivées de la Formula E (notamment les onduleurs) que l'entreprise a pu étudier de près grâce à son implication dans le championnat du monde dédié aux monoplaces électriques.

La Maserati GranTurismo Folgore adopte une batterie de 800 volts placée très bas. La voiture, qui disposera d'une transmission intégrale et de trois moteurs électriques, sera capable de délivrer plus de 1200 chevaux.

Maserati sur la bonne dynamique

Sur le plan financier, 2021 a été une année record pour Maserati, qui a clôturé avec un total de 24 269 voitures vendues dans le monde (+41 % par rapport à 2020) et un chiffre d'affaires net de 2 021 millions d'euros. Cette croissance significative est tirée en particulier par deux marchés : les États-Unis (+50 %) et la Chine (+58 %), qui représentent ensemble 67 % des ventes mondiales de Maserati.

En termes de ventes par modèle, le Levante reste la voiture la plus vendue de Maserati dans le monde, avec une part de marché de 59 %. Le SUV est suivi par la Ghibli avec 39 %, tandis que plus loin derrière se trouvent la Quattroporte avec 7 % et la MC20 avec 1 %.

Outre les nouveaux produits, Maserati continue de consolider son image de marque de luxe.

Après avoir lancé le programme de certification d'authenticité Maserati Classiche et le service Fuoriserie qui permet aux clients de personnaliser leur voiture sous toutes ses facettes, Maserati s'apprête à renouveler son réseau de vente.

Les concessions du futur auront un aménagement moderne et numérisé et seront de véritables points de rencontre où les clients pourront vivre une expérience d'achat à 360°. Ces premiers points de vente seront construits dans le courant de l'année aux États-Unis.