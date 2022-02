Il nous tarde de découvrir la nouvelle Maserati GranTurismo. Nous devons prendre notre mal en patience, car le constructeur italien n'est pas près de lever le voile sur sa GT. Elle devait être présentée quelques mois en arrière, mais toutes les planètes n'étaient pas alignées, ce qui a poussé Maserati à retarder la présentation et le lancement de la toute nouvelle GranTurismo.

Au lieu de ça, les photographes espions nous gratifient de quelques photos. Pour la première fois, nous pouvons mieux apprécier le design de la GranTurismo puisque son camouflage est moins épais que lors de sa dernière apparition. On peut en outre voir ses feux avant et arrière, sa calandre, ainsi que sa silhouette élancée et ses hanches musclées.

Cette nouvelle génération ne rompt pas avec le passé. Elle ressemble beaucoup à la génération sortante et s'apparente plus à un restylage. Ceci dit, et à en croire Maserati, il y aura plus de changements qu'il n'y paraît, notamment à l'intérieur. Jusqu'à présent, aucune photo de son habitacle n'a été partagée sur internet. Nous pensons qu'il ressemblera de près ou de loin à celui de la Maserati MC20, ou bien, au Maserati Grecale.

Nous ne savons toujours pas ce qui se cache sous son capot avant. La Maserati GranTurismo pourrait embarquer le moteur V6 3.0 L Nettuno de la Maserati MC20 dans une forme moins puissante. Celui-ci développe 600 ch et 729 Nm à l'arrière de la MC20, mais il pourrait être dégonflé à 500-550 ch dans la GranTurismo de nouvelle génération.

Plus tard, il y aura même une version 100 % électrique, une première chez Maserati. Là aussi, nous ignorons sa puissance et la capacité de sa batterie, Maserati devrait en dire plus très prochainement, au moment de la révélation de la GranTurismo prévue cette année. Sa commercialisation pourrait débuter l'année prochaine.