Une nouvelle Maserati GranTurismo est en cours de développement, mais elle semble assez similaire au modèle de génération précédente. Cependant, les véhicules d'essai que nos photographes espions ont capturés étaient dotés d'un camouflage intégral et d'un revêtement en mousse pour déformer leur forme. Nos amis de Kolesa.ru ont décidé de retirer ces revêtements pour imaginer ce à quoi pourrait ressembler la GranTurismo nouvelle génération lorsqu'elle sera présentée plus tard dans l'année.

Les photos espion indiquent que la nouvelle GranTurismo conservera la forme de la génération sortante, bien que les rendus aplatissent la carrosserie plus arrondie de la voiture de série. Les ailes n'ont pas l'air aussi bombées qu'auparavant, et les phares sont également plus verticaux. L'insigne du trident de la marque se trouve devant la calandre, flanquée de deux prises d'air triangulaires. Le rendu modifie le profil latéral avec une nouvelle bouche d'aération derrière les roues avant. À l'arrière, les feux ont une forme plus fine et plus élégante, et se trouvent au-dessus d'un pare-chocs et d'un diffuseur d'allure sportive.

Galerie: Illustrations Maserati GranTurismo

2 Photos

Une chose que les rendus ne peuvent pas nous montrer, ce sont les motorisations potentielles. Maserati n'a pas indiqué ce qui équipera la GT, mais la société ne manque pas de choix. Le nouveau V6 Nettuno de la marque - le 3,0 litres biturbo qui équipe la supercar MC20 - pourrait trouver sa place dans le coupé. Il produit plus de 600 chevaux et 729 Nm de couple dans la MC20, mais la société pourrait choisir un autre groupe motopropulseur.

Une chose que nous savons à propos de la nouvelle GranTurismo est qu'il y aura une variante entièrement électrique sur la route. Il s'agira en fait du premier véhicule électrique de la marque, et il pourrait porter le nom très convoité de MC Stradale. Elle devrait être dévoilée en 2022 et devenir l'un des rares coupés entièrement électriques disponibles. Maserati devrait révéler la nouvelle GranTurismo 2022 avant la fin de l'année, mais la société n'a pas annoncé de date de lancement officielle.

Galerie: Teaser - Maserati GranTurismo (2022)