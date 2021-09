Maserati compte garder la GranTurismo de nouvelle génération cachée sous une enveloppe de camouflage et un habillage en mousse distrayant. La voiture n'a pas perdu une once de camouflage depuis que nous l'avons vue pour la première fois avec ses propres panneaux de carrosserie il y a quelques mois, et un nouveau lot de clichés espions de Walter Vayr sur Facebook montre que Maserati est assez sérieux pour garder le design de la voiture caché.

Cependant, peu importe les efforts de Maserati, la GranTurismo ressemble à une GranTurismo. Le camouflage serré ne peut pas cacher les ailes avant incurvées de la voiture ni ses hanches arrière menaçantes. La calandre à fentes de Maserati est également clairement visible. À l'arrière, les quatre tuyaux d'échappement se cachent sous des feux arrière camouflés et un pare-chocs arrière élégant. Un habillage continue de déformer le contour des vitres arrière.

Le nouveau look de la GranTurismo sera accompagné de nouveaux moteurs. Nous ne connaissons pas les détails, mais la société dispose d'un nouveau V6 qui équipe la MC20 et qui, selon les rumeurs, pourrait équiper le nouveau modèle. Le V6 Nettuno, un bloc de 3,0 litres biturbo, produit plus de 600 ch et 729 Nm de couple. Si Maserati l'utilise dans la GranTurismo, il pourrait ne pas produire la même puissance.

Maserati a déclaré que la nouvelle GranTurismo serait également le premier modèle de la marque à proposer une variante entièrement électrique. La société en prévoit plusieurs autres, mais la GT sera la première. Les rumeurs indiquent que la version haute performance MC Stradale pourrait offrir plus de 600 ch (447 kW), et le constructeur pourrait utiliser ce label pour la variante entièrement électrique.

La Maserati GranTurismo devrait faire ses débuts cette année avant d'être commercialisée l'année prochaine. La GranCabrio devrait faire ses débuts aux côtés du coupé. Cependant, nous ne nous attendons pas à voir la version tout électrique arriver avant l'année prochaine.