C'est l'heure du renouveau pour Maserati. Avec une gamme vieillissante et des produits qui commencent sérieusement à accuser le poids du temps qui passe, malgré quelques mises à jour bienvenues, la firme au trident a perdu de son lustre d'antan et compte bien sur ses nouveautés pour retrouver une forme olympique.

Et force est de constater que Maserati se donne les moyens de ses ambitions, avec l'arrivée d'une nouvelle supercar, la MC20, en guise de porte-étendard. Cette année, la marque italienne nous présentera une autre nouveauté, très attendue également, puisqu'il s'agit de la nouvelle génération de GranTurismo, celle qui fut longtemps plébiscitée par les vocalises de son incroyable V8.

La future GranTurismo est aujourd'hui officiellement annoncée par Maserati, via des photos officielles du prototype encore camouflé qui déambule dans les rues de Modène et sur circuit. Sous ce léger camouflage, il semblerait que nous ayons affaire à la version définitive, ce qui laisse présager sans doute une présentation imminente.

Comme vous pouvez le constater via les photos à disposition, en matière de design, la nouvelle GranTurismo sera dans la continuité de sa devancière, avec une attractivité esthétique qui semble conservée. Nous retrouvons de l'élégance et de la sportivité à travers ses lignes, sans trop d'agressivité, ce qui a notamment fait le charme de la précédente mouture. On retrouve néanmoins quelques liens de parenté avec la nouvelle MC20, notamment au niveau de la face arrière avec des optiques positionnées verticalement.

L'esthétique, c'est bien évidemment le premier critère d'achat des clients, mais chez Maserati, la motorisation est aussi une donnée importante à prendre en compte pour satisfaire les acquéreurs. Cependant, avec les nouvelles normes environnementales, nous ne retrouverons pas le V8 de la précédente génération. Rassurez-vous néanmoins, même si cette GranTurismo, comme la MC20, passera au 100 % électrique, une version thermique sera proposée.

Ainsi, sans surprise, nous retrouverons le fameux V6 Nettuno de 3,0 litres cylindrée, bi-turbo, qui a été inauguré sur la MC20. Ce moteur, entièrement thermique et dénué d'hybridation, dispose de 630 chevaux et 730 Nm au sein de la supercar. Hiérarchiquement, la MC20 étant au-dessus de la GranTurismo, la puissance du V6 sera sans doute dégonflée à bord de la GT. On imagine bien une puissance comprise entre 450 et 550 chevaux, suivant les versions.

Qui dit GranTurismo dit aussi GranCabrio, et même si le marché du cabriolet n'est plus très en vogue, dans l'univers du premium, il se porte plutôt bien, et Maserati aurait bien tort de se priver de ce type de carrosserie. Ainsi, la GranCabrio sera présentée quelques mois après la GranTurismo, en 2022 normalement, comme la déclinaison roadster de la MC20. Et outre toutes ces belles sportives, Maserati prévoit également l'arrivée cette année de son "petit" SUV, le Grecale, qui est dans les starting-blocks.