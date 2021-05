Dernière ligne droite pour le Grecale. Maserati a terminé la mise au point de son nouveau SUV qui sera présenté au cours des prochains mois. Avant de le dévoiler au public, le constructeur de Modène publie les photos du Grecale avec Carlos Tavares - PDG de Stellantis - à son volant.

Le véhicule est encore camouflé, à peine distingue-t-on les feux avant et la calandre si chère de Maserati.

"Aujourd'hui, John Elkann, président de Stellantis et Carlos Tavares, PDG de Stellantis, ont visité l'usine historique de Maserati à Modène, en Italie, où ils ont rencontré Davide Grasso, PDG de Maserati et ont visité ensemble la nouvelle ligne de production MC20, le nouvel atelier de peinture et le nouveau Nettuno Engine Lab. M. Tavares a également visité le Maserati Innovation Lab et a testé sur route un prototype du nouveau SUV Maserati Grecale, qui sera lancé plus tard cette année" peut-on lire sur le communiqué de presse de Stellantis.

Le fabricant italien ne donne pour l'instant aucune information sur le Grecale. Nous savons par ailleurs qu'il repose sur la plate-forme Giorgio qu'il partage entre autres avec l'Alfa Romeo Stelvio. La version la plus puissante recevra probablement un V6, Maserati commercialisera également une version 100% électrique dénommée "Grecale Folgore".

Galerie: Photos espion Maserati Grecale

13 Photos

Esthétiquement, le Grecale ne semble pas éloigné de son grand frère Levante. Il est toutefois moins imposant et paraît globalement plus sage à en juger par les feux avant qui nous rappellent à première vue ceux de la Jaguar E-Pace.

Maserati a du pain sur la planche car plusieurs nouveautés sont prévues au cours des prochaines années. Après la MC20 et le Grecale, le constructeur de Modène devra renouveler les GranTurismo et GranCabrio sans oublier ses autres modèles que sont les Ghibli et Quattroporte. Tous ces modèles devraient bénéficier d'une variante électrique.

Les nouvelles Maserati GranTurismo et Quattroporte ne devraient pas arriver avant 2022-2023. Quant au Levante de nouvelle génération, nous nous attendons à ce qu'il soit renouvelé en 2023-2024.