Nous avons été enthousiasmés par le V12 de la MC12. Puis nous avons fait connaissance avec le cœur de la MC20, le moteur Nettuno, dans un premier épisode passionnant (si par malchance vous l'avez manqué, vous pouvez le regarder ici !).

Mais aujourd'hui, Motor1.com vous emmène enfin au volant de la nouvelle supercar de Maserati. Même si nous n'irons sur la piste que plus tard... et vous verrez pourquoi dans notre vidéo !

Un outil indispensable : le DIM

Dans le domaine automobile, l'approximation n'est jamais la bienvenue : malheureusement, le temps lorsqu'on développe une voiture totalement nouvelle, n'est jamais suffisant, et c'est précisément là que la technologie vient à la rescousse.

Environ 1500 techniciens travaillent dans les différents départements du centre de développement des produits. Et celui que vous verrez dans le deuxième épisode, à l'intérieur de l'Innovation Lab de Via Emilia Ovest, est l'un des outils majeurs du développement de la nouvelle MC20. Il s'agit du simulateur dynamique DIM (Driver-in-Motion) de dernière génération, une véritable source de fierté pour Maserati, tout comme la méthode utilisée pour exploiter sa technologie.

Grâce à ses neuf actionneurs, avec une portée latérale et longitudinale de 2,5 mètres, le simulateur permet de reproduire physiquement une accélération, et ce quel que soit le sens. En outre, grâce à l'intervention active des sièges et des ceintures, l'expérience de conduite et donc la collecte de données plus précises sont très, très réalistes.

Grâce à ce DIM, il est donc possible de réduire concrètement le temps de développement d'une nouvelle voiture, en obtenant une réduction jusqu'à 50% du temps de mise sur le marché, avec la possibilité d'effectuer même 90% de tout le développement de la voiture sur le simulateur, avec des avantages infinis surtout lorsque la logistique est compliquée par de longues distances, des conditions météorologiques défavorables ou, par exemple, une pandémie mondiale.

Démarrage du moteur

Enfin, dans ce deuxième épisode, nous donnons vie au Nettuno dans un environnement plus approprié, sur le circuit de Modène, et nous le faisons avec l'un des nombreux "pères" de la voiture, mais l'un des plus présents lorsqu'il s'agit d'illustrer les qualités de son nouveau-né, la MC20.

Federico Landini a parcouru de nombreux kilomètres au volant de prototypes et d'exemplaires de présérie de la MC20, des tests qui s'ajoutent aux trois millions de kilomètres parcourus par tous les testeurs entre réalité virtuelle et conduite en conditions réelles. Et par tous les temps et toutes les températures, comme vous le verrez dans le prochain épisode...

En outre, pour certifier une fiabilité maximale et obtenir les meilleures performances possibles, le V6 Nettuno a tourné sur le banc d'essai plus de 200 fois ce qu'il parcourra dans le cycle de vie de la voiture. Une voiture de sport qui dévore les vibreurs, bien sûr, mais avec une âme de GT qui devrait permettre à certains clients de l'utiliser, s'ils le souhaitent, comme une voiture de tous les jours.

Les différents modes de conduite permettent à la MC20 de satisfaire autant d'exigences, et dans cette phase de développement, l'attention est concentrée sur le calibrage de la cartographie, tout comme - et pas seulement pour Landini - le retour du système de direction et de freinage, "by-wire" sur la MC20, reste fondamental.

Sur la piste, bien sûr, le mode de conduite "Corsa" nous a impressionnés par son dynamisme et ses remontées d'informations, qui peuvent toujours être ajustés indépendamment grâce au bouton spécial sur le volant. Même si la MC20 de notre essai est un modèle de présérie utilisé pour le développement, le potentiel de ce nouveau Trident est incroyablement excitant.

Profitez de notre beau reportage, et rendez-vous la semaine prochaine dans l'épisode 3 !