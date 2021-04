Tout au long de sa carrière, en passant de Manchester United au Real Madrid, de l'AC Milan au Los Angeles Galaxy, sans oublier une dernière cap au Paris Saint-Germain, l'international Anglais David Beckham aura été l'une des icônes du ballon rond au début de ce siècle. Mais David Beckham, ce n'est pas que le football, c'est aussi, surtout depuis sa retraite sportive, une icône du business et de la mode.

L'ancien footballeur a déjà représenté de nombreuses marques, dans le sport notamment, avec sa collaboration pour Adidas, pour ne citer qu'elle, mais aussi dans l'univers de l'automobile. David Beckham fut l'ambassadeur de Jaguar à partir de 2014, au lancement de la F-Type Coupé et lors de l'implantation du constructeur britannique en Chine. Désormais, la star anglaise devient l'ambassadeur de Maserati, afin notamment de promouvoir les nouveaux produits de la marque, à l'image du Levante Trofeo qui accompagne la campagne promotionnelle et l'annonce de la collaboration entre le constructeur italien et David Beckham.

"C'est un moment excitant et passionnant pour moi de nouer ce partenariat avec Maserati, une marque italienne emblématique qui partage mon appétence pour ce qui se fait de mieux en matière d'innovation et de design", a expliqué David Beckham. "Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec la marque, à un moment aussi important de son histoire, et poursuivre sa croissance à l'échelle mondiale".

Rappelons que Maserati va opérer prochainement une refonte sans précédent de sa gamme, comme cela a été indiqué en septembre dernier lors de l'évènement "MMXX: The time to be audacious" organisé à Modène. Ce nouveau programme passera par l'électrification de l'ensemble de sa gamme d'ici cinq ans, l'arrivée d'un nouveau SUV baptisé Grecale, qui aura le droit à une version 100 % électrique, et le lancement de la fameuse MC20, d'abord proposée en thermique, puis, peut-être, en version électrifiée à l'avenir.