L'électrification est inévitable, même pour les véhicules de luxe. Maserati a pris le train de l'hybridation en juillet 2020 avec la Ghibli et maintenant, le Levante reçoit le même traitement. L'infusion électrique du SUV coïncide avec un nouveau niveau de finition GT et de subtiles modifications.

Mais d'abord, voici les spécifications. Au cœur du SUV électrifié de Maserati se trouve un moteur à essence quatre cylindres turbo de 2,0 litres et une configuration mild-hybrid.48V Comme dans la Ghibli, il produit 330 chevaux à 5 750 tr/min, mais les 450 Nm de couple se manifestent beaucoup plus tôt, à 2 250 tr/min plutôt qu'à 4 000 tr/min comme c'est le cas dans la berline. C'est pourquoi le constructeur de Modène affirme que le Levante Hybrid possède un couple semblable à celui d'un diesel à bas régime, tout en offrant la douceur d'un moteur à essence à six cylindres.

L'accélération de 0 à 100 km/h se fait en six secondes, pour une vitesse de pointe de 240 km/h. Ces chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de la berline (5,7 secondes), mais il fallait s'y attendre puisque le Levante Hybrid est plus lourd. Il pèse 2 090 kilogrammes sans être un hybride rechargeable, ce qui l'aurait rendu encore plus lourd.

Équipé de série d'une transmission intégrale, d'une suspension pneumatique et d'un différentiel mécanique à glissement limité à l'arrière, le Maserati Levante Hybrid offre des performances dignes d'un V6 tout en réduisant la consommation de carburant de 16 %. Le bon côté de son embonpoint est la répartition idéale du poids, réparti de manière égale entre les deux essieux après le montage de la batterie à l'arrière.

Il est habillé pour impressionner dans une nouvelle teinte bleue métallisée à trois couches appelée Azzurro Astro, complétée par des accents bleus visibles sur les trois prises d'air latérales, les étriers de frein et le logo ornant le pilier C. Le Levante Hybrid repose sur des jantes de 21 pouces et possède des phares révisés. Il bénéficie également d'un écran tactile de 8,4 pouces amélioré qui s'ajoute à l'écran de sept pouces du conducteur.

Maserati accepte déjà les commandes en Europe où les livraisons débuteront en juin.