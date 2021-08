En juillet dernier, Maserati a révélé qu'il y aurait trois niveaux de finition dans sa gamme pour ses prochains modèles. Il s'agit des finitions GT, Modena et Trofeo.

Oui, le Maserati Grecale sera également disponible dans ces versions, y compris la finition Trofeo. Ceci a été confirmé à The Drive par William Peffer, PDG de Maserati North America, qui semble être optimiste quant à ce que le Grecale est censé apporter lorsqu'il fera ses débuts en novembre.

Galerie: Photos espion Maserati Grecale - Août 2021

18 Photos

Cela dit, le Grecale semble prêt à affronter ses rivaux, notamment le Porsche Macan et sa version plus sexy Macan GTS.

Pour défier le crossover de Stuttgart, nous pourrions voir le Grecale Trofeo propulsé par le V6 3,0 litres bi-turbo de la Maserati MC20. Ce moteur développe 630 chevaux et 729 Nm de couple au cœur de la supercar, il est possible que ce moteur soit aussi utilisé dans le crossover.

Une autre option serait un groupe motopropulseur hybride doux de 2,0 litres. À noter que ces options de moteur doivent encore être confirmées, mais Maserati a confirmé qu'une version entièrement électrique arrivera plus tard. Le Maserati Grecale ne sera pas le seul modèle électrique du trident, il prévoit de lancer une flopée de modèles à piles dont la Maserati GranTurismo qui est actuellement en cours de développement.

Placé sous le Maserati Levante, le Grecale arrivera en tant que SUV compact, élargissant le segment rentable dans l'espoir de renforcer la stratégie du constructeur, y compris l'inévitable électrification.

La stratégie du constructeur au trident prévoit également le changement de nom des niveaux de finition, la GT représentant "l'esprit plus urbain, minimal et contemporain" de la marque, la Modena pour ceux qui recherchent un équilibre entre "élégance innée, dynamisme et plaisir de conduire", et la Trofeo représentant le haut de gamme et le plus sportif.