Ah le Maserati Grecale, depuis le temps que l'on en parle... Le crossover de Maserati ne veut toujours pas se montrer sans camouflage, et une fois n'est pas coutume, voici de nouvelles photos le montrant avec un habillage très moulant. "Oh non, encore des photos espion du Maserati Grecale ?" vous vous dites. Oui, mais cette fois et pour la première fois, on peut apercevoir son habitacle.

Même si la photo n'est pas de très bonne qualité, on peut voir le volant du Grecale qui visiblement s'inspire énormément du volant de la Maserati MC20. C'est un volant à trois branches avec des palettes proéminentes de chaque côté pour passer les rapports. Juste derrière, il y a une instrumentation numérique.

À première vue, l'habitacle du Grecale ne ressemble pas à celui du Maserati Levante, ni à l'Alfa Romeo Stelvio avec qui il partage le châssis. Maserati semble avoir fait le choix de partir d'une feuille blanche pour concevoir l'intérieur du Grecale, espérons qu'il soit à la hauteur de l'habitacle de ses concurrents allemands à commencer par le Macan qui sera renouvelé prochainement.

Côté motorisation, le Grecale sera proposé avec différents moteurs. En entrée de gamme, nous supposons qu'il utilisera le quatre cylindres 2,0 litres essence. Ce moteur cédera sa place au V6 3,0 litres bi-turbo pour les versions haut de gamme, il s'agit du moteur de la Maserati MC20. Enfin, et ce n'est pas une rumeur, le Maserati Grecale sera disponible en version 100 % électrique comme l'a annoncée le fabricant.

Aucune date de présentation n'a pour le moment été évoquée, le Maserati Grecale pourrait toutefois faire ses débuts cette année avant d'arriver sur le marché l'an prochain. Maserati lancera par la suite plusieurs modèles, dont la remplaçante de la GranTurismo qui est elle aussi en cours d'essai. Elle a déjà été aperçue par les photographes espion, vous retrouverez ces photos ci-dessous.