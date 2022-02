Emmener sa voiture au garage pour un entretien n'est pas toujours facile, entre trouver le temps de le faire et s'organiser pour rentrer chez soi pendant que les mécaniciens effectuent les travaux nécessaires. C'est précisément pour cette raison que Maserati a créé le Maserati Personal Service Lab, des services dédiés aux clients du Trident et conçus pour leur simplifier la vie en leur évitant des trajets incommodes vers les ateliers.

L'offre se compose de deux programmes : Pick-up & Delivery et Courtesy car, disponibles sur tous les marchés de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). les clients pourront souscrire à ce service soit au moment de l'achat du véhicule soit à une date ultérieure. Hélas, les prix n'ont pas encore été annoncés.

Avec ce nouveau service, les voitures peuvent être enlevées et livrées directement à votre domicile, ou à toute autre adresse que vous aurez indiquée, sans qu'il ne soit nécessaire de se rendre au garage le plus proche. Il suffit de prendre rendez-vous et une personne chargée de récupérer votre véhicule s'occupera de tout le reste.

Le Maserati Personal Service Lab comprend également le volet Courtesy Car, qui permet de disposer d'une autre voiture de la marque Maserati pendant toute la durée des réparations. Ainsi, même lorsque votre voiture est à l'atelier pour une révision ou autre, vous roulerez toujours en Maserati. Bien sûr cela n'est pas gratuit et n'est pas automatiquement inclus lors de l'achat d'une voiture.

Le service est disponible pour toute la gamme Maserati, de la sportive MC20 au Levante, sans oublier les berlines Ghibli et Quattroporte. Et bien sûr, il sera également disponible pour la Maserati Grecale, le SUV de taille moyenne qui arrivera le 22 mars prochain. Le constructeur italien veut faciliter la vie de ses clients, ce service clé en main séduira forcément les hommes d'affaires pour qui les déplacements à l'atelier sont une corvée.