Le renouvellement de la gamme Maserati se poursuivra avec la nouvelle Quattroporte. La berline devrait être présentée en 2024 et remplacera le modèle actuel et plus petit : la Ghibli.

Pour elle nouvelle venue, la Maison du Trident a des projets plutôt ambitieux, qui ont été expliqué par Davide Grasso, le PDG de Maserati depuis 2019, dans une interview pour Autocar.

Un look (et un prix) exclusif

Contrairement à tous les autres modèles de la marque, la Quattroporte sera la première à être proposée exclusivement avec des moteurs électriques. La berline dira donc adieu aux moteurs V6 et V8 des versions Modena et Trofeo et, selon Grasso, elle sera dotée d’un style « original » et « sans précédent ».

Les références esthétiques inévitables à Granturismo et Grecale seront incluses dans une ligne innovante, avec un accent sur l'aérodynamisme pour viser une efficacité maximale. Cette Maserati sera légèrement plus petite que la Quattroporte actuelle, mais toujours plus grande que la Ghibli. Et le prix sera décidément plus exclusif, à tel point que, selon les premières rumeurs, il pourrait avoisiner les 150-170 000 euros.

Le modèle dépassera-t-il les 1 000 ch ?

En ce qui concerne le potentiel du groupe moto-propulseur et la technologie de la Quattroporte, il est encore tôt pour faire des hypothèses concrètes. Il est probable cependant que la Maserati électrique repose sur une architecture très similaire à celle qui sera utilisée par Alfa Romeo pour sa future Giulia.

Basée sur la plate-forme STLA Medium (l'une des quatre plateformes de Stellantis), cette variante de la Quadrifoglio pourrait atteindre 1 000 ch, du jamais-vu pour le constructeur italien. Ce même groupe pourraient alimenter une éventuelle version Trofeo de la Quattroporte.

Pour en savoir plus, il faudra cependant attendre les prochains mois, avec la marque modénaise qui pourrait dévoiler plus de détails dans le courant de l’année.