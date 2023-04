Les rumeurs d'une Audi R8 avec un moteur plus petit que le V10 atmosphérique de 5,2 litres ont circulé sur Internet pendant des années, mais elles ne se sont jamais concrétisées, officiellement. La deuxième génération de la supercar s’est retirée avec l'édition spéciale GT RWD (fin 2022) illustrée ici, et des plans pour un successeur tout électrique ont déjà été annoncés.

Mais selon les rumeurs, aujourd'hui disparues, la marque aux quatre anneaux a voulu équiper un moteur V6 turbocompressé pour une version d'entrée de gamme plus abordable. Il s'agissait du successeur indirect de la R8 V8 de première génération.

Cependant, la vérité est tout autre. En fait, la société d'Ingolstadt avait prévu une variante de base, mais avec un moteur cinq cylindres au lieu d'un V6. Plus précisément, il s'agissait du cinq cylindres en ligne suralimenté de 2,5 litres des TT RS et RS 3 .

Cette révélation vient de Marcos Marques, chef de projet eFuels chez Porsche, dans une interview avec le journaliste Steve Sutcliffe pour The Connection. La R8 devrait se passer du Quattro pour être équipée d'une propulsion arrière afin de gagner du poids.

Alors que la R8 de deuxième génération était proposée exclusivement avec une transmission automatique à double embrayage, à sept rapports, la version moins chère, qui ne s'est jamais matérialisée, aurait également été disponible avec une transmission manuelle. Comme vous vous en souvenez peut-être, la R8 de première génération était vendue avec une glorieuse boîte manuelle à six rapports.

Selon Marques, la R8 turbocompressée avait moins de puissance mais plus de couple que le modèle V10, ce qui signifie que le six-cylindres en ligne aurait été boosté au-delà des 500 Nm de la RS 3. A titre de comparaison, la R8 de deuxième génération affichait une valeur de 540 Nm pour ses débuts début 2015. Il a mentionné que le cinq cylindres turbocompressé était "plus propre et presque aussi rapide" que le V10.

Lorsque la R8 RWS à propulsion arrière a été lancée au second semestre 2017, la version plus ciblée a conservé le V10. Audi Sport a finalement décidé de vendre la supercar exclusivement avec le moteur 5.2 FSI qu'elle partage avec la Lamborghini Huracan .

"C’était dommage car le cinq cylindres turbocompressé était un bon moteur puissant."

Marques, qui a également révélé qu'une supercar Porsche quadruple turbo à huit cylindres à plat avait été annulée, estime que la R8 à cinq cylindres et à propulsion arrière était une occasion manquée :

"C'était dommage car le cinq cylindres turbocompressé était un bon moteur puissant, il avait un son différent et je pense qu'il fonctionnait bien dans la R8. La voiture était également plus légère et plus agile, mais peut-être que certaines personnes chez Audi Sport n’étaient pas de cet avis. Ça ne ressemblait pas à une vraie R8 donc ils ont décidé, assez tard, que la voiture n'allait pas se matérialiser."

Après tout, le six cylindres en ligne, le V8 et le V10 n'étaient pas les seuls moteurs installés par Audi dans la R8. Certains se souviendront encore du concept fou V12 TDI de 2008. Un monstre diesel bi-turbo avec près de 500 ch et 1 000 Newton mètres de couple qui a ensuite conduit au Q7 V12 TDI, sans compter une version électrique de courte durée alias la R8 e-tron .