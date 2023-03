Audi se prépare à une série de changements intéressants dans les années à venir. Le changement le plus important concernera l'ensemble de la nomenclature, qui amènera la marque à identifier les modèles à moteur thermique par des numéros impairs et les modèles purement électriques par des numéros pairs.

C'est ainsi que l'A4 Avant deviendra l'A5 Avant, inaugurant une nouvelle orientation pour la marque. L'emblématique voiture familiale allemande ne sera toutefois pas la seule A5.

Elle devient encore plus sportive

Les premières photos espion de ce qui ressemble à s'y méprendre à une A5 Sportback nous parviennent d'Allemagne. À cet égard, l'indice le plus clair réside dans la ligne du hayon, qui ressemble davantage à un coupé qu'au design traditionnel de la berline A4/A5 (nous y reviendrons dans un instant).

Bien que l'Audi soit complètement camouflée et qu'il s'agisse de la première observation réelle sur la route, l'A5 Sportback apparaît sous sa forme définitive. Les nouveaux phares à LED sont déjà visibles sur le prototype, tandis que la calandre et la grille n'ont pas de panneaux spéciaux ou de camouflage.

Malheureusement, il n'y a pas d'images de l'intérieur, mais il est très probable que la Sportback partage l'instrumentation de l'Avant vue il y a quelques mois. Sur la berline-coupé, nous devrions donc trouver un nouveau système d'infodivertissement ainsi qu'un nouveau combiné d'instruments entièrement redessiné, ainsi qu'une nouvelle réduction des commandes physiques sur le tableau de bord.

Des doutes sur l'avenir de l'A4 berline ?

Le fait que nous n'ayons pas encore vu de berline A4/A5 alimente encore plus les rumeurs d'une possible réduction de la gamme d'Ingolstadt. La société ne confirme pas ces rumeurs et la seule façon de le savoir sera d'attendre les prochains mois, lorsque toute la nouvelle famille A5 sera dévoilée.

Nouvelle Audi A4 Avant, le rendu de Motor1.com

Les deux nouvelles Audi seront basées sur une évolution de la plate-forme MLB et seront la dernière génération à disposer de moteurs thermiques. Au lancement, les A5 Sportback et Avant devraient être disponibles avec une nouvelle série de motorisations hybrides douces essence et diesel et plusieurs hybrides rechargeables, y compris une éventuelle RS.