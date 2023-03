Il y a moins de deux semaines, des rumeurs ont fait état du projet d'Audi de modifier la nomenclature de ses modèles. Aujourd'hui, la marque aux quatre anneaux confirme sa nouvelle stratégie de dénomination. S'adressant au magazine allemand Auto Bild, le PDG Markus Duesmann a annoncé que la prochaine génération d'A4 serait vendue sous le nom d'A5, tandis que la future A6 passerait au nom d'A7. Cela permettra à la marque d'Ingolstadt d'utiliser des numéros impairs pour les voitures à moteur à combustion et des numéros pairs pour les véhicules électriques.

Le responsable de la marque premium a ajouté que l'A4 reviendrait strictement en tant que véhicule électrique, positionnée en dessous de la future A6 à zéro émission. Il a refusé d'entrer dans les détails de ce qu'il adviendra des gammes A5 et A7 actuelles. Il a toutefois précisé qu'il fallait "s'attendre à de nombreux dérivés émotionnels et performants", et donc à des variantes S et RS dans les années à venir.

Photos espion de la nouvelle Audi A4 Avant

14 Photos

Interrogé par Auto Bild pour savoir si Audi s'en tient au suffixe "E-Tron", M. Duesmann a répondu qu'il ne sera pas abandonné. Son grand rival Mercedes voit les choses différemment puisqu'un récent rapport indique que l'étoile à trois branches prévoit d'abandonner progressivement la marque EQ avec de nouveaux véhicules électriques à partir de 2024. BMW utilisera le sigle "i" dans un avenir proche pour distinguer ses véhicules électriques des modèles essence/diesel.

Entre-temps, la successeure de l'A4 devrait faire ses débuts dans le courant de l'année. L'A6 devrait bientôt subir un restylage, et pourrait donc être rebaptisée A7 dès 2024 ou 2025, à moins qu'Audi n'attende la prochaine génération de voitures. Le modèle phare A8 conservera son nom pour la prochaine génération qui arrivera à la fin de l'année prochaine, car il sera vendu exclusivement en tant que véhicule électrique.

Pas moins de 20 nouvelles voitures seront lancées au cours des deux prochaines années, et plus de la moitié d'entre elles se passeront de moteur à combustion. Duesmann a confirmé que l'une d'entre elles se positionnerait en dessous de la Q4 E-Tron pour servir de véhicule électrique d'entrée de gamme à Audi, probablement une voiture compacte à hayon comme l'A3 électrique, mais sur une plateforme dédiée.