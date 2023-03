Mercedes-Benz a dévoilé ses crossovers GLA et GLB restylés. Les deux modèles ont reçu un grand nombre de mises à jour, notamment des faces avant révisées et de nouveaux phares LED de série. Le constructeur allemand a également augmenté la quantité d'équipements de série sur les deux modèles.

De nouvelles calandres ornent les deux machines, le GLB bénéficiant d'un pare-chocs avant plus robuste avec une protection du dessous de caisse visible. Une nouvelle peinture bleue métallisée et de nouveaux modèles de jantes de 18 et 20 pouces sont disponibles pour les deux modèles.

Les crossovers GLA et GLB proposeront de série deux écrans de 10,25 pouces sur le tableau de bord. L'Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont inclus, et Mercedes a recouvert le volant de cuir Nappa. C'est une première, le pack AMG Line est disponible avec un volant chauffant pour les deux modèles.

Galerie: Mercedes GLA et GLB (2023)

14 Photos

Les GLA 220, GLB 250 4Matic, GLB 250 et GLB 250 4Matic sont tous équipés du même moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres avec un nouveau système hybride léger. Il développe une puissance de 221 ch et un couple de 350 Nm. L'alterno-démarreur de deuxième génération fournit une puissance supplémentaire temporaire de 13 ch dans certaines conditions de conduite.

Le design renouvelé s'applique également aux variantes AMG. L'emblème se trouve désormais sur le capot, avec des phares LED et des feux arrière LED révisés. À l'intérieur, on retrouve un volant AMG Performance et le logiciel MBUX de dernière génération.

Le moteur quatre cylindres turbo de 2,0 litres de la marque développe la même puissance de 302 ch et le même couple de 400 Nm qu'auparavant. Le alterno-démarreur de deuxième génération apporte également une puissance supplémentaire temporaire de 13 ch dans les AMG. Mercedes affirme que le GLA 35 AMG atteint les 100 km/h en 5,1 secondes. Le GLB 35 AMG est 0,3 seconde plus lent. Les deux modèles sont équipés de la boîte de vitesses AMG à double embrayage à huit rapports et de la transmission intégrale 4Matic.

Les Mercedes-Benz GLA et GLB et leurs variantes AMG arriveront chez les concessionnaires entre la fin d'année 2023 et le début de l'année suivante. Le constructeur n'a pas révélé le prix des modèles mis à jour, mais nous devrions recevoir cette information à l'approche de leur date de mise en vente.