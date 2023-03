Mercedes-Benz est actuellement en train de s'occuper du plus petit SUV de la gamme. Y compris sur le modèle AMG. Nos photographes ont pu prendre en photo un Mercedes-AMG GLA 45 restylé faisant une pause sur un parking en toute décontraction.

Tout comme le prototype que nous avions déjà vu l'année dernière, le GLA 45 AMG retravaillé tente toujours de dissimuler les modifications optiques apportées à la jupe avant par un fin camouflage. En y regardant de plus près, les mises à jour du pare-chocs sont toutefois visibles. Notamment les ouvertures d'air redessinées.

Nous savons tous que les phares seront légèrement redessinés. Juste assez pour que le modèle reste frais jusqu'à la sortie d'un successeur. Les feux arrière sont également recouverts, ce qui pourrait signifier qu'un nouveau graphisme à LED devrait accompagner ce rafraîchissement. Les quatre sorties d'échappement ont été remplacées par quatre embouts ronds.

Dans l'habitacle, nous ne nous attendons pas à trop d'ajustements évidents, mais ils devraient refléter les changements vus dans la Mercedes-Benz Classe A rafraîchie, présentée l'année dernière. Dans tous les modèles de GLA, on devrait voir un nouveau volant et une version actualisée du logiciel d'infodivertissement MBUX de la marque.

On s'attend à ce que le GLA 45 AMG conserve également sa gamme de moteurs actuelle, la version la plus puissante ayant 421 ch et un couple de 500 Nm, grâce à un moteur suralimenté de 2,0 litres. La puissance est transmise aux quatre roues par une boîte automatique à huit rapports. Le GLA 35 AMG, qui se situe légèrement en dessous, et le reste de la gamme GLA pourraient recevoir une propulsion hybride légère, comme la Classe A restylée.