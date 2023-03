Les derniers camouflages ont enfin été retirés, voici le nouveau Mercedes-Benz GLC Coupé. Légèrement plus grand que son prédécesseur, le crossover cache un tout nouvel intérieur doté d'un grand écran tactile central et de nombreux équipements de série.

L'essentiel des nouveautés du GLC Coupé a été dévoilé l'an passé, lors de la présentation du Classe GLC de série. Les points forts de l'extérieur comprennent une face avant et arrière révisées, avec des phares plus fins. À l'intérieur, l'habitacle a subi une transformation radicale grâce à un écran de 12,3 pouces face au conducteur et un écran tactile de 11,9 pouces au centre du tableau de bord.

Le GLC Coupé est propulsé par le même quatre cylindres turbo de 2,0 litres du GLC standard, qui est désormais entièrement électrifié, soit avec des systèmes hybrides légers de 48 volts permettant part exemple de donner un coup de pouce à l'accélération, soit avec des groupes propulseurs hybrides rechargeables. Ces versions sont équipées d'une batterie de 31,2 kWh développée en interne et d'un chargeur embarqué de 60 kW (en option) qui permet de recharger la batterie en 30 minutes environ.

GLC 200 4MATIC GLC 300 4MATIC GLC 220 d 4MATIC GLC 300 d 4MATIC Type d'hybridation Hybride léger

Hybride léger Hybride léger Hybride léger Alimentation Essence Essence Diesel Diesel Cylindrée 1999 cm3 1999 cm3 1993 cm3 1993 cm3 Puissance 204 ch 258 ch 197 ch 269 ch Puissance mild hybrid 23 ch 23 ch 23 ch 23 ch Couple 320 Nm 400 Nm 440 Nm 550 Nm Couple mild hybrid 200 Nm 200 Nm 200 Nm 200 Nm Vitesse maximale 227 km/h 246 km/h 225 km/h 249 km/h 0-100 km/h 7,9 s 6,3 s 8,1 s 6,4 s

GLC 300e 4MATIC GLC 400e 4MATIC GLC 300 de 4MATIC Type d'hybridation Hybride rechargeable Hybride rechargeable Hybride rechargeable Alimentation Essence + électrique Essence + électrique Diesel + électrique Cylindrée 1999 cm3 1999 cm3 1993 cm3 Puissance totale 313 ch 381 ch 335 ch Couple total 550 Nm 650 Nm 750 Nm Vitesse maximale 218 km/h 237 km/h 217 km/h 0-100 km/h 6,7 s 5,6 s 6,4 s Capacité de la batterie 31,2 kWh 31,2 kWh 31,2 kWh Autonomie (WLTP) 104-120 km 104-120 km 102-117 km

En ce qui concerne l'espace, les choses sont évidemment très différentes à l'arrière. La capacité du coffre a augmenté de 45 litres pour atteindre un minimum de 545 litres et un maximum de 1490 litres. Les versions hybrides rechargeables, comme toujours, perdent du volume en raison de la présence de la batterie : minimum 390 litres et maximum 1335 litres.

Au niveau des dimensions, le GLC Coupé est 31 mm plus long et 5 mm plus haut que son prédécesseur, alors que sa largeur reste inchangée. Ses voies sont plus larges de 6 mm à l'avant (1627 mm) et de 23 mm à l'arrière (1640 mm).

Les systèmes d'aide à la conduite sont nombreux. Outre les capteurs et systèmes d'alerte, le régulateur de vitesse adaptatif avec reconnaissance automatique des limitations de vitesse, le freinage d'urgence renforcé, le système de maintien de la trajectoire ou encore le stationnement automatique, Mercedes inclut sa caméra "Surround View" à 360 degrés pour les manœuvres les plus délicates, avec un "capot transparent" qui montre au conducteur le terrain devant lui.

Mercedes n'a pas évoqué le prix du GLC Coupé, et nous ne savons pas exactement quand il arrivera chez les concessionnaires. Mais il faut s'attendre à une arrivée sur les routes à partir de la deuxième moitié de 2023.