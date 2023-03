La Porsche la moins chère que l'on puisse acheter en France est la 718 Cayman avec un prix de base d'environ 61'000 €, tandis que la plus chère du lot est la 911 Sport Classic à 286'000 €, un prix exorbitant. Des hausses généralisées sont prévues prochainement dans le cadre d'un plan visant à accroître les bénéfices.

Lors d'une conférence avec des analystes, le directeur financier Lutz Meschke a déclaré que des "augmentations de prix significatives" devraient entrer en vigueur à la mi-2023 pour l'année 2024.

Il a ensuite précisé que la prochaine génération de Macan, qui arrivera l'année prochaine exclusivement en version électrique, sera 10 à 15% plus chère que l'actuelle. Il convient de noter que le crossover à moteur thermique coexistera pacifiquement avec le modèle électrique pendant quelques années avant que Porsche ne retire les variantes à essence.

Lutz Meschke a également indiqué que les remplaçants électriques de la 718, prévus vers 2025, seront jusqu'à 15% plus chers. Les Boxster et Cayman zéro émission remplaceront les modèles à moteur thermique directement. Le Cayenne EV, récemment annoncé, sera également 10 à 15% plus cher et sera vendu avec les variantes à essence et hybrides rechargeables du modèle de troisième génération restylé à venir. Un SUV encore plus cher est prévu pour 2027 (au plus tôt). Il s'agira d'un modèle à trois rangées, uniquement électrique, qui se positionnera au-dessus du Cayenne.

Porsche craint-il que l'augmentation des prix n'aliène les consommateurs ? Pas du tout. Meschke explique : "Nous disposons d'une très bonne base, d'une marque très forte et d'une clientèle très solide qui nous permettent d'augmenter les prix dans des périodes très difficiles et de manière intelligente."

Les chiffres de vente confirment cette déclaration : Porsche a déjoué les pronostics dans une année 2022 difficile et a vendu 309'884 véhicules, soit 2,6% de plus que l'année précédente. D'autres éditions spéciales sont prévues, la marque de luxe allemande s'étant rendu compte qu'il y avait un fort appétit pour les voitures à tirage limité. C'est pourquoi le programme Sonderwunsch (demande spéciale) sera élargi.

La seule chose qui manque à la gamme Porsche est une nouvelle hypercar, mais la successeure de la 918 Spyder n'est pas près de voir le jour. La marque de Zuffenhausen a déclaré qu'une "hypercar faisait toujours partie de la stratégie de Porsche" et qu'une nouvelle voiture n'arriverait que "lorsqu'il serait temps de l'apporter", selon le président Oliver Blume. Cela n'arrivera certainement pas avant 2025.