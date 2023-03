Après toute une série de rumeurs, Porsche a annoncé qu'un Cayenne électrique était bel et bien en préparation. Cette annonce a été faite par le président Oliver Blume, lors de la conférence de presse annuelle 2023. Le dirigeant de 54 ans a expressément qualifié le véhicule électrique de SUV de quatrième génération, ce qui signifie qu'il ne sera pas basé sur le modèle actuel, qui doit recevoir un lifting en avril. Le modèle électrique devrait être commercialisé après le Macan EV (2024) et la 718 électrique (2025).

Les responsables de Zuffenhausen ont également reconfirmé qu'un SUV plus grand, positionné au-dessus du Cayenne, était en cours de développement et qu'il reposerait sur le SSP Sport conçu par Porsche.

Blume a expliqué que l'arrivée d'un véhicule électrique plus grand est une réponse à des marchés de plus en plus rentables tels que la Chine et les États-Unis. Le nouvel arrivant de cette gamme en pleine expansion sera "conçu pour offrir des performances élevées et des fonctions de conduite automatisée avec la ligne de vol typique de Porsche, ainsi qu'une expérience totalement nouvelle à l'intérieur du véhicule".

Avec la Taycan et les futurs modèles électriques Macan, 718, Cayenne et "grand SUV", Porsche souhaite que plus de 80 % de ses ventes annuelles soient des véhicules électriques d'ici 2030. Une 911 purement électrique n'est pas prévue pour cette décennie, mais l'arrivée d'une hybride a été confirmée avant 2030.

Au cours de la même conférence de presse annuelle 2023, la marque de luxe allemande a également annoncé le programme "Road to 20", qui vise à atteindre un rendement opérationnel des ventes du groupe Volkswagen supérieur à 20 % à long terme. Pour devenir encore plus rentable, Porsche a l'intention d'adapter sa gamme de produits et ses prix dans les années à venir, au cours desquelles elle développera également davantage d'éditions spéciales en édition limitée. En outre, la division Porsche Sonderwunsch (demande spéciale) des départements Porsche Exclusive Manufaktur et Porsche Classic sera développée pour les clients les plus aisés et exclusifs.

Bien que de plus en plus d'efforts de recherche et de développement soient consacrés aux véhicules électriques alimentés par batterie, Porsche reste attaché aux biocarburants, car il estime qu'ils peuvent "jouer un rôle complémentaire utile - pour le grand nombre de voitures existantes et de segments de niche". Blume a ajouté que le carburant synthétique pourrait être tout aussi utile pour les navires et les avions. La production pilote a débuté dans une usine au Chili en décembre 2022.