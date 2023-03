La Porsche 963 LMDh vient à peine de faire ses débuts en piste, au 24 Heures de Daytona au mois de janvier, mais elle a déjà droit à sa déclinaison chez Lego, dans la gamme Speed Champions du célèbre fabricant de jouets de construction.

Le prototype qui verra Porsche faire son grand retour aux 24 Heures du Mans au mois de juin, dans la catégorie Hypercar, est proposé depuis quelques jours au tarif de 24,99 €.

Galerie: Lego Speed Champions Porsche 963

9 Photos

Recommandé par Lego à partir de neuf ans, le bolide hybride de Porsche se compose de 280 briques à monter, avec la livrée noire, blanche et rouge du modèle officiellement engagé dans le Championnat du monde d'Endurance et en IMSA.

Une fois montée, la voiture mesure 4 cm de haut, 17 cm de long et 7 cm de large. Le coffret comprend également une minifigurine de pilote, en combinaison et avec son casque.

La Porsche 963 n'est pas la première voiture de compétition de la firme de Stuttgart à avoir droit à sa version en Lego puisque la Formule E de la marque et la Porsche 911 RSR sont également proposées au catalogue. Les deux sont dans la gamme Lego Technic, avec un plus grand nombre de pièces.

Quant à la véritable Porsche 963, vous pourrez la retrouver sur la piste dans une dizaine de jours à l'occasion des 1000 Miles de Sebring en WEC et des 12 Heures de Sebring en IMSA.

La gamme Speed Champions de Lego, qui adapte en jouets des voitures de course et des modèles sportifs du monde réel, ne cesse de s'enrichir en ce moment puisque Lego vient de commercialiser les McLaren F1 LM et Solus GT.