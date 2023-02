Pour les non-initiés, Singer est une société de préparation spécialisée dans la modification de Porsches anciennes. Mais si vous avez déjà vu une Singer, vous savez probablement que l'attention portée aux détails est une pure perfection. Et pour atteindre cette qualité imbattable, la société exploite une usine qui ne ressemble pas du tout à un atelier de production, il s'agit plutôt d'un véritable site de production. TopGear vient de publier une nouvelle vidéo qui nous montre les coulisses de l'usine.

Rob Dickinson a lancé Singer il y a une douzaine d'années en présentant au monde une Porsche 964 préparée. Depuis, la demande n'a cessé de croître au point que l'entreprise a décidé de ne plus prendre de nouvelles commandes pour son modèle Classic. Ou, pour faire simple, si vous parvenez à passer une commande aujourd'hui, elle ne sera pas terminée avant la fin de l'année 2027.

Dans le monde des véhicules grand public produits en série, une liste d'attente de quatre ans est inacceptable. Mais tous ceux qui veulent une voiture de sport classique soigneusement restaurée, modifiée pour intégrer les technologies modernes et assemblée à la main selon les normes de qualité les plus élevées du secteur devront probablement être patients et attendre. La bonne nouvelle, cependant, c'est que Singer construit désormais ses voitures dans une nouvelle usine plus grande à Torrance, en Californie.

C'est là que l'entreprise regroupe désormais toutes ses opérations sous un même toit, du stock de pièces détachées et neuves à l'atelier de peinture, en passant par l'assemblage général et les finitions. Mazen Fawaz, PDG de Singer, affirme que tant qu'une voiture n'a pas été impliquée dans un accident grave, la société peut s'occuper de tout le reste et la transformer en un joyau d'un million de dollars. Au vu de l'organisation et du fonctionnement méticuleux de cette nouvelle installation, nous n'avons aucun doute sur la véracité de cette affirmation.

Quel est l'avenir de Singer ? Comme nous l'avons mentionné, le modèle Classic n'est plus disponible car la société souhaite préserver sa valeur à l'avenir. À la place, vous pouvez acheter le modèle Turbo, mais n'oubliez pas qu'il y a déjà environ 200 personnes sur la liste d'attente.