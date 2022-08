Depuis 2009, l'atelier américain de Singer, basé en Californie, réinterprète les Porsche 911 classiques avec une touche de modernité. Place désormais à la 911 Type 964 Cabriolet !

À la Monterey Car Week, la société américaine présentera en effet sa première voiture décapotable, la Turbo Study, une édition actualisée de la 911 Cabriolet de génération 964. Mais si elle conserve le style original, elle adopte les technologies et les moteurs les plus modernes !

Pour décapoter ou recapoter la Singer Turbo Study, déplacez le curseur sur la photo :

Se méfier de l'eau qui dort

Comme tous les modèles produits par Singer, le Turbo Study peut être personnalisé dans les moindres détails. Plus précisément, l'exemple présenté sur les photos présente une carrosserie légère en fibre de carbone de couleur rouge Cadiz. Selon l'entreprise, l'utilisation de matériaux de nouvelle génération a permis de réduire le poids tout en augmentant la rigidité globale, avec des avantages conséquents pour l'expérience de conduite.

Esthétiquement, le Turbo Study conserve le design du modèle original, bien que l'emblématique "aileron" arrière ait été retravaillé pour être encore plus aérodynamique et canaliser davantage d'air vers le moteur.

À bord, la 911 est dotée d'une sellerie en cuir, de bois, et de sièges noirs à réglage électrique avec tissu Tartan. Certaines concessions à la modernité ont été faites, comme la climatisation et une station de recharge sans fil pour le smartphone.

Aussi puissante qu'une 911 GT3

Sous le capot on trouve une évolution du moteur "Mezger" refroidi par air. Le moteur Porsche a été porté à 3,8 litres et deux turbocompresseurs ont été ajoutés pour une puissance comprise entre 450 et 510 ch, selon les souhaits du client. La transmission est confiée à une boîte manuelle à six vitesses, tandis qu'il s'agit d'une propulsion arrière (mais une transmission intégrale utilisant un système développé en interne par Singer peut également être demandée).

L'équipement de la 911 est complété par un réglage de suspension "Touring" et un système de freinage à disques carbocéramiques. Le prix de toutes ces modifications ? Singer n'en parle pas explicitement, se contentant de préciser que cela dépend du type de restauration et du degré de personnalisation demandé par le client.

En attendant, la Turbo Study peut être admirée lors de l'événement The Quail de la Monterey Car Week le vendredi 19 août.