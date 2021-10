Si son palmarès n'est plus à faire sur circuit, Porsche a connu un bref intermède, surtout dans les années 1970 et 1980 où elle a obtenu d'excellents résultats en dehors de l'asphalte. On parle de tout-terrain avec la victoire du championnat international des constructeurs en 1970 et la première place dans les éditions 84 et 86 du Paris-Dakar.

Pour évoquer l'esprit de course de cette époque, le constructeur TJ Russell a créé une pièce unique de rallye appelée "Baja 911" à partir d'une 964 Carrera Cabriolet d'occasion.

Suspension et châssis adaptés

Dévoilée pour la première fois au SEMA Show 2019 de Las Vegas, cette Porsche 911 spéciale est animée par un moteur boxer six cylindres à aspiration naturelle refroidi par air couplé à une boîte de vitesses manuelle empruntée à une 911 Turbo de génération 996.

Le moteur présente des modifications développées en collaboration avec Rothsport Racing, grâce auxquelles ce modèle revendique 370 ch au sol, envoyés soit aux seules roues arrières, soit aux quatre roues si vous optez pour la transmission intégrale.

Sur le plan mécanique, le châssis et la suspension ont été renforcés pour résister aux contraintes de la conduite tout-terrain. L'empattement a été allongé de 76 mm et les voies sont désormais 35 cm plus larges, ce qui bénéficie à la stabilité de la voiture à grande vitesse, tandis que la suspension permet un débattement de 30 cm à l'avant et de 34 cm à l'arrière.

Traitement amincissant à base d'aluminium

Une attention particulière a été accordée à la construction en aluminium de la plupart des composants afin de réduire le poids de la Baja 911. Par rapport à la Porsche 911 dont elle est dérivée, cela représente une baisse de 181 kg pour une balance qui affiche seulement 1270 kg.

Si cette Porsche modifiée par TJ Russell vous intéresse, comptez environ 400 000 dollars (339 000 euros au taux de change actuel) pour commencer, tandis qu'une version entièrement équipée coûterait près de 650 000 dollars (551 000 euros au taux de change actuel).