Dans la lignée de la Porsche 911 "Safari" avec une garde au sol surélevée, Marc Philipp Gemballa a présenté la Marsien. La supercar en édition limitée est un hommage à la légendaire Porsche 959 et est prête à affronter les dunes du désert à grande vitesse.

S'adapte à tous les terrains

Marc Philipp Gemballa (la société fondée par le fils d'Uwe, un préparateur de Porsche de longue date) a pris une 911 Turbo S génération 992 et l'a transformée en bête tout-terrain. Outre le design, qui s'inspire clairement de la voiture de rallye 959, c'est la garde au sol qui surprend. La Marsien a une garde au sol de 250 mm en mode tout-terrain et de 120 mm lorsqu'elle roule sur l'asphalte.

Le réglage se fait en 20 millisecondes grâce à la suspension personnalisée réalisée en collaboration avec KW Automotive. L'ensemble de la carrosserie, quant à elle, est en fibre de carbone et a été conçue par Alan Deroisier.

Aucune limite (même en matière de prix)

La Marsien est propulsée par un moteur six cylindres biturbo de Ruf (un préparateur allemand spécialisé dans les Porsche) dont la puissance varie de 751 à 829 ch selon la configuration choisie. Quelle que soit la puissance, le couple reste à 930 Nm, tandis que le système d'échappement est signé Akrapovic.

Deux jeux de roues sont disponibles, l'un pour l'asphalte avec des dimensions de 20 à 21 pouces et l'autre pour le tout-terrain avec une bande de roulement plus large et des diamètres de 19 et 20 pouces. Le premier ensemble permet des performances exaltantes avec un sprint de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes et une vitesse de pointe de 330 km/h. En revanche, en dehors de la route, elle est limitée à 210 km/h.

Seules 40 de ces Porsche 911 spéciales seront fabriquées. Plus de la moitié d'entre elles ont déjà été vendues au prix d'environ 495 000 euros. Mais attention : pour obtenir la Marsien, vous devez d'abord "donner" votre propre 911 Turbo S d'une valeur de plus de 220 000 euros pour la conversion.