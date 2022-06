Singer Vehicle Design présente la dernière évolution de son programme Turbo Study. Plutôt que de s'inspirer du style extérieur de la première génération de Porsche 911, ces modèles combinent des éléments de design des générations 930 et 964 de la 911 Turbo.

Comme son nom l'évoque, cette Singer est équipée d'un moteur biturbo de 3,8 litres refroidi par air et d'un refroidisseur intermédiaire air/eau. Ce moteur développe 516 ch (380 kilowatts), ce qui représente une amélioration par rapport aux 448 ch (330 kW) de la précédente étude Turbo. Les modèles précédents de Singer utilisaient des moteurs à aspiration naturelle, y compris le moteur DLS construit par Williams Advanced Engineering.

Galerie: Singer Vehicle Design Turbo Study

8 Photos

Singer a déclaré que le client de la précédente Turbo Study l'avait spécifiée pour le Grand Tourisme, avec des éléments tels que des sièges chauffants à réglage électrique. En revanche, ce nouvel acheteur voulait mettre l'accent sur les performances. La puissance est transmise par une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La voiture est équipée d'une suspension sport avec une hauteur de caisse abaissée. Les freins sont en carbone-céramique.

Cette voiture arbore une carrosserie Turbo Racing White avec une double bande vert clair qui court au centre de la carrosserie. La couleur mentholée apparaît également sur les sections centrales des roues d'inspiration Fuchs. Le splitter avant, la prise d'air en forme d'aileron de requin et l'aileron arrière ont une finition en fibre de carbone apparente. Il n'y a pas de pare-chocs à l'arrière pour un look plus épuré.

L'intérieur de cette Singer est habillé de tissu pied-de-poule avec des éléments verts et noirs sur fond blanc. Il y a une paire de sièges allégés en fibre de carbone avec des traversins garnis de cuir. Un croisillon occupe l'espace habituellement réservé aux sièges arrière.

Lorsque Singer a présenté le modèle original Turbo Study, la société a déclaré qu'elle avait déjà plus de 70 réservations pour ces modèles. Ils sont disponibles en configuration propulsion ou transmission intégrale, selon les préférences du client.

Singer présentera une Turbo Study au Festival de la vitesse de Goodwood qui se déroulera du 23 au 26 juin 2022.

Singer a récemment signé un accord avec Porsche pour que le constructeur automobile fournisse les moteurs de certains de ses véhicules. Les moteurs seront conformes aux spécifications de Singer.