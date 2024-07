Porsche peut s'appuyer sur de nombreux éléments de son histoire pour concevoir ses véhicules. Cela inclut les nouveaux modèles de production et les réinterprétations uniques comme cette 911 Turbo S personnalisée. À l'époque Porsche l'avait créée pour montrer l'étendue de son programme de personnalisation Sonderwunsch Factory Commissioning, sur la base de l'une des quatre Porsche 959 spéciales construites à la fin des années 1980.

L'élément le plus frappant de la dernière Turbo S est sa couleur extérieure peinte à la main. Le constructeur l'a recouverte d'une peinture Urban Bamboo "Chromaflair" qui contient des pigments ultrafins dans la couche de finition qui permettent de voir les différentes nuances de couleur en fonction de la lumière et de l'angle de vue. Elle est également dotée d'une bande latérale peinte à la main en vert roche métallisé, en vert métallisé et en brun anthracite métallisé.

À l'intérieur, le souci du détail de Porsche se traduit par des surpiqûres en vert île réalisées à la main sur le tableau de bord et les panneaux de porte. Les sièges en cuir noir présentent des inserts gris ardoise, vert agave et vert île, le dessus de la console centrale affiche la marque Sonderwunsch, que Porsche appose également sur la lunette arrière côté conducteur. La 911 dispose même d'un coffre à bagages entièrement en cuir.

Porsche construit des véhicules personnalisés pour ses clients depuis des décennies et continue d'élargir les options grâce à Porsche Exclusive Manufaktur. La société affirme qu'elle dispose aujourd'hui de plus du double d'options de personnalisation qu'en 2012, avec plus de 1 000 options supplémentaires disponibles sur tous les modèles. Elle est actuellement en passe de réimaginer son programme Sonderwunsch, datant de la fin des années 1970, pour les véhicules uniques.