Cela fera cinquante ans en octobre prochain que Porsche a présenté la première 911 Turbo de série, la légendaire 930, au Mondial de l'Automobile de Paris. Et comme Porsche ne manque jamais de célébrer un anniversaire important, la 911 Turbo 50 Years fera ses débuts à la Monterey Car Week 2024.

Basée sur la génération actuelle de 911 Turbo S, la Turbo 50 Years s'inspire esthétiquement des premières 911 Turbo. Quelques exemples : le lettrage Porsche blanc sur la porte fait référence au concept Turbo RSR présenté au Salon de Francfort en 1973, tout comme les inserts en tartan dans l'habitacle. Un tissu également utilisé sur la première 911 Turbo de route, offerte à Louise Piech, la fille de Ferdinand Porsche, en 1974 pour son 70e anniversaire, et qui a ensuite été proposée sur les premiers modèles de série de la 930.

À l'intérieur comme à l'extérieur, la Turbo 50 Years se distingue par des touches de "Turbonite" de Porsche, une couleur gris-brun utilisée exclusivement sur les modèles Turbo, et par des garnitures gris anthracite. La calandre arrière est ornée d'un badge portant l'inscription "1974-2024" et du profil d'un turbocompresseur, dont la silhouette est projetée au sol à l'ouverture des portes.

Pour ceux qui en veulent plus, il existe le Pack Heritage Design en option, qui ajoute des numéros de course sur les portes et des éléments blancs sur la carrosserie.

Spéciale, pour quelques-uns

La Porsche 911 50 Years sera construite à 1 974 exemplaires au prix de 263 095 $ (239 738 €) aux États-Unis, soit 29 700 $ de plus que la Turbo S standard.