En décembre 2023, une petite équipe d'ingénieurs Porsche et de pilotes professionnels s'est donné pour mission de battre le record de la plus haute altitude atteinte par un véhicule. Ils ont emmené deux 911 hautement modifiées au pied de l'Ojos del Salado, le plus haut volcan du monde, situé dans les montagnes du nord du Chili. Ils ont finalement atteint 6 600 mètres et il existe désormais un long métrage relatant cet exploit.

"Edith : Volcano Ascent" suit le parcours de ce groupe d'experts Porsche alors qu'ils développent les deux 911, affectueusement appelées Doris et Edith, pour gravir la crête ouest du volcan actif. Nous passons de cette phase de développement, avec des interviews des personnes qui ont travaillé sur la voiture, jusqu'au sommet de la crête, où nous voyons finalement le multiple vainqueur des 24 Heures du Mans, Romain Dumas, battre le record au volant d'Edith.

Rendez-vous à Monterey

Edith, la voiture qui a gravi la crête, utilise un ensemble de technologies incroyablement avancées, comme un système de direction électronique sur mesure conçu pour réduire la sensation de direction et une suspension astucieuse développée à l'origine pour la voiture de course 919 Le Mans.

Le film, créé par l'agence de création Tangent Vector, sera présenté, pour la première fois, le 16 août au Golden State Theatre de Monterey pendant la Car Week, à 17h30 (heure locale). Si vous êtes de passage en ville, ne le manquez pas.