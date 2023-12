En 2021, Singer a épaté le monde avec son modèle de compétition tout-terrain (ACS). Deux exemplaires ont été conçus pour un propriétaire enthousiaste, l’un étant destiné au plaisir du hors piste et l’autre conçu pour les folies sur le tarmac.

Les deux voitures étaient des interprétations radicales de la 911 de l’ère 964, mais les dirigeants de Porsche ont apparemment contesté l’image de marque de ces voitures. Singer a finalement supprimé l'ACS de son site Web et c’est ainsi que cette Porsche pas comme les autres est sortie de nos esprits. Mais ces deux voitures existent toujours, comme en témoigne cette nouvelle vidéo de Top Gear.

Le propriétaire de ces bolides modifiés a donné accès à un essai routier de la variante tout-terrain, et par essai routier, nous entendons une véritable aventure à travers le désert. Il n'y a aucune mention d'une valeur monétaire réelle pour cette voiture, mais le terme "millions" est utilisé à plusieurs reprises. Malgré la valeur, le propriétaire apprécie pleinement cette voiture en la conduisant souvent et de manière brutale (dans le bon sens du terme). Et maintenant, nous pouvons en profiter par procuration grâce à la magie de YouTube.

La Porsche ACS dans son élément

L'ACS est toujours refroidi par air et contient un six cylindres à plat bi-turbo de 3,6 litres qui, selon la vidéo, produit entre 450 et 600 chevaux. Il envoie cette puissance via une transmission séquentielle à cinq vitesses, faisant tourner les quatre roues montées sur une configuration de suspension à double amortisseur. Il y a 11,8 pouces de course absorbant les bosses dans les virages, et nous voyons cela mis à profit dans cette présentation de 11 minutes de poussière, de sauts et de plaisir de rallye complet.

La carrosserie en fibre de carbone présente une conception à clapet arrière qui se soulève pour révéler le moteur. Il y a une deuxième roue de secours à l'arrière (la roue de secours principale est rangée à l'avant pour permettre un meilleur accès) et, bien sûr, il y a un arceau de sécurité complet. Cette Porsche n'est pas conçu pour participer à une série de courses spécifique et ne sert pas d’outil de promotion pour les réseaux sociaux. C'est juste une 911 tout-terrain conçue pour être sauvage.

Avec tous les véhicules spécialisés que nous voyons relégués aux collections dans des garages fermés, cela fait du bien d'en voir un utilisé comme il se doit. On peut dorénavant envisager une deuxième vidéo présentant l'ACS axé sur le tarmac.