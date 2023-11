Désolé pour les fans de l'émission Top Gear, mais selon un communiqué de la BBC, le programme sera définitivement arrêté "dans un futur proche". L'annulation intervient alors que la chaîne a conclu un accord avec l'animateur Freddie Flintoff, à la suite d'un accident qui l'a blessé l'année dernière.

"Nous savons que l'arrêt de l'émission sera une nouvelle décevante pour les fans, mais c'est la bonne chose à faire", a déclaré la BBC dans son communiqué. "Toutes les autres activités de Top Gear ne sont pas affectées par cette interruption, y compris les formats internationaux, le numérique, les magazines et les licences."

L'utilisation de termes tels que "mettre au repos l'émission" et "dans un futur proche" indique que l'émission Top Gear n'est pas morte et enterrée. Cependant, cela suggère également que le format actuel, avec les animateurs Chris Harris, Paddy McGuinness et Flintoff, ne reviendra probablement pas.

L'accident de Flintoff s'est produit sur la piste d'essai de Top Gear, à l'aérodrome de Dunsfold, en décembre 2022. Une source a déclaré au journal britannique The Sun : "Il conduisait normalement sur la piste. Il ne roulait pas à grande vitesse, c'était juste un accident qui pourrait arriver à n'importe qui". Cependant, le personnel médical a dû l'emmener par avion à l'hôpital. Des photos ultérieures l'ont montré avec une cicatrice sur le visage.

La BBC est parvenue à un accord avec Flintoff, d'une valeur équivalente à 11,3 millions de dollars (environ 10 millions d'euros). La chaîne a également lancé une enquête indépendante sur la sécurité de l'émission. L'analyse "a été conclue en mars de cette année et n'est pas publiée, ce que nous avons toujours précisé", a déclaré la BBC.

Un format britannique qui a su traverser la manche

Top Gear, dont la première émission a été diffusée en 1977, a connu de nombreux animateurs et itérations au fil des saisons. En 2002, une version révisée et plus personnelle a été lancée avec Jeremy Clarkson et Richard Hammond. James May a rejoint l'équipe en 2003. Ils ont par la suite créé l'émission axée sur les cascades et la comédie que l'on connaît le plus aujourd'hui.

Concernant l'édition française, le format va renaitre de ses cendres au début de l'année 2024 (toujours sur RMC Découverte) avec l'arrivée de Sylvain Levy et Pierre Chabrier, les deux YouTubeurs de la célèbre chaîne Vilebrequin. Ces derniers vont reprendre le flambeau après les premières saisons présentées par Le Tone, Philippe Lellouche et Bruce Jouanny.