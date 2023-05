Nouveau casting à la tête de Top Gear France ! RMC Découverte a annoncé que le duo derrière la chaîne YouTube Vilebrequin, Sylvain Levy et Pierre Chabrier, sera à la présentation dès la prochaine saison.

La date de diffusion de ce qui sera la huitième saison de Top Gear France, à l'antenne depuis mars 2015, n'a pas encore été annoncée mais les deux YouTubeurs ont annoncé que "les vacances seront pour plus tard", ce qui laisse présager des tournages pendant l'été. Sur les réseaux sociaux, Vilebrequin a promis de maintenir le rythme de publication hebdomadaire de ses vidéos sur YouTube.

Sylvain Levy et Pierre Chabrier prendront la succession du comédien Gilles Lellouche, de l'artiste Le Tone, du pilote Bruce Jouanny et du skieur reconverti en pilote Luc Alphand, qui avoir rejoint les trois premiers pour la dernière saison du programme, diffusée au printemps 2021. Aucune information n'a été donnée sur le Stig, pilote à l'identité secrète emblématique de l'émission.

Top Gear France est une adaptation du programme culte en Angleterre et rendu célèbre par le trio composé par Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, que l'on retrouve désormais sur Prime Video, la plateforme d'Amazon, pour The Grand Tour.

Prime Video va justement devenir l'un des diffuseurs de Top Gear France à partir de la saison prochaine, en plus de RMC Découverte.

Le duo derrière le 1000tiple

Alternant vidéos de vulgarisations, essais et expériences insolites, la chaîne Vilebrequin s'est rendue célèbre lorsqu'elle a recueilli plus d'un million d'euros auprès du public pour créer le 1000tipla, version transformée d'un Fiat Multipla pour le faire atteindre 1000 chevaux. Dévoilé en début d'année, le bolide a largement atteint l'objectif puisqu'il développe 1294 chevaux selon un premier passage sur le banc.

Ce Fiat 1000tipla sera l'une des principales attractions du Merguez Tuning Show, promis lors de la cagnotte pour sa création et qui se tiendra le 4 juin sur le circuit de Magny-Cours, avec 50 000 personnes attendues.