The Grand Tour revient le mois prochain, avec Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May voyageant à travers l'Europe centrale. L'émission spéciale, intitulée Eurocrash, sera diffusée sur Amazon Prime Video le vendredi 16 juin. Amazon n'a donné que très peu de détails sur cette émission, mais des teasers donnent un aperçu de ce qu'ils conduiront.

Hammond, avec son amour de l'Amérique, pilotera une Chevrolet SSR, qui a brièvement existé de 2003 à 2006. Selon l'année du modèle, elle était équipée d'un moteur V8 de 5,3 ou 6,0 litres.

Sans surprise, ce n'est pas le véhicule le plus audacieux du groupe, Clarkson conduisant une Mitsuoka Le-Seyde à l'allure sauvage, une création du milieu des années 1990 basée sur la Nissan Silva S13 (Nissan 180SX).

May est au volant d'une Crosley décapotable tout aussi étrange, une voiture fabriquée dans l'Ohio entre la fin des années 1930 et le début des années 1950.

Galerie: The Grand Tour: Eurocrash

3 Photos

Amazon n'a pas publié de bande-annonce qui mettrait en valeur les véhicules de l'émission spéciale, mais une photo montre Clarkson en train de faire la course avec quelqu'un à cheval. Une autre image montre le trio sur un circuit de course, avec le visage de Clarkson serré dans un casque de course.

Selon The Sun, l'émission spéciale Eurocrash suivra le trio sur un trajet de 2250 km de la Pologne à la Slovénie, en passant par la Slovaquie et la Hongrie. Dans la dernière émission spéciale, May a eu un accident de voiture lors d'un événement, et il semble que ce soit Hammond qui soit à l'origine de l'accident dans cette émission spéciale.

L'année dernière, des informations ont fait surface selon lesquelles Hammond avait eu un accident de voiture de course en Pologne lors du tournage de l'émission spéciale Eurocrash. Des photos de l'accident partagées sur les réseaux sociaux montraient Hammond debout à l'extérieur du véhicule accidenté contre une barrière de pneus.

L'ère du Grand Tour pourrait s'achever plus tôt que prévu. En début d'année, on a appris que Clarkson ne passerait plus sur de nouvelles émissions Amazon Prime Video après 2024. Cela ne signifie pas que les trois ne continueront pas à travailler ensemble, mais les fans devront peut-être aller ailleurs pour voir leurs frasques.