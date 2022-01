DriveTribe, le réseau social fondé par Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May (les anciens présentateurs de Top Gear et actuels animateurs de The Grand Tour), dédié aux passionnés de voitures, ferme ses portes après seulement cinq années d'existence.

Cette nouvelle a été annoncée par les fondateurs eux-mêmes dans un message publié sur le blog du réseau social, dans lequel ils évoquent "de sévères réductions des budgets marketing dans l'ensemble du secteur" en raison de la fameuse pénurie de semi-conducteurs, qui a entraîné par la même occasion une forte baisse des recettes publicitaires.

La fin de DriveTribe est prévue pour la fin du mois de janvier. Le site sera alors définitivement fermé et il ne sera plus possible de se connecter.

Une entreprise avant tout

"Nous sommes tous très déçus que les défis que nous souhaitions réaliser avec l'entreprise - qui ne sont pas aidés par la pandémie en cours - aient tout simplement rendu impossible la poursuite de l'activité sous sa forme actuelle", a écrit Jeremy Clarkson au sein de la déclaration publiée sur le blog.

James May a été beaucoup moins formel en déclarant : "Il s'agit d'une entreprise, et les entreprises ont été frappées directement dans les couilles par tout ce qui se passe dans le monde". Un parallèle plus ou moins pertinent compte tenu de la situation.

C'est à Richard Hammond de perpétuer l'esprit de DriveTribe. Le présentateur a ajouté : "Venez me rejoindre sur les réseaux sociaux avec de nombreux autres visages familiers du réseau, nous continuerons à faire vivre la marque". Le site ne disparaîtra donc pas complètement, mais survivra avec les différents profils présents sur les autres réseaux sociaux.

Dans tout cela, il y a quand même une bonne nouvelle : DriveTribe a mis à la disposition de tous ses utilisateurs la possibilité de télécharger tous ses contenus publiés ces dernières années.

Comment est né DriveTribe ?

Né en 2016, DriveTribe a été présenté par Richard Hammond de cette manière : "Il n'existe pas de communauté automobile en ligne à grande échelle où les gens peuvent se rencontrer et partager des vidéos, des commentaires, des informations et des opinions". C'est ce que le réseau a permis, mais la concurrence des autres réseaux sociaux, plus horizontaux (Facebook surtout), a fini par l'emporter.

Le site se composait d'un mélange d'actualités, d'essais ou encore de quiz, ainsi que plusieurs sections consacrées à certains modèles en particulier avec la possibilité de publier des photos et des vidéos. Il s'agissait d'une sorte de Reddit, mais pour les amateurs d'automobile.