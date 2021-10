Être payé pour faire ce que l'on aime est une chance - quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas l'occasion de vivre. Il est encore plus rare que les gens soient payés pour faire quelque chose d'aussi banal et passif que regarder la télévision, mais si vous êtes au Royaume-Uni, c'est exactement ce que propose USwitch.com. La société organise un concours pour gagner 1000 £ (un peu moins de 1200 € au taux de change actuel) pour regarder 30 saisons de Top Gear.

Le concours est organisé par USwitch.com, une société britannique qui aide les clients à comparer les prix d'une série de services et de produits. Les détails du concours sont assez simples : il suffit de s'inscrire sur le formulaire du site (le lien est ci-dessous) et espérer être tiré au sort. L'objectif du concours est d'aider USwitch à déterminer quelle marque de voiture a été la plus représentée tout au long de l'émission. Est-ce Mercedes ? Ford ? Les 236 épisodes sont disponibles sur le iPlayer de la BBC.

Le prix comprend également des produits dérivés exclusifs de Top Gear. Il ne s'agit pas d'un marathon, puisque le gagnant disposera d'une période de trois mois pour regarder les 30 saisons, ce qui équivaut à 10 saisons par mois, soit 2,6 épisodes par jour. Cela ne semble pas trop éreintant. Le gagnant sera chargé de compter les voitures présentées dans chaque épisode. Les conditions générales précisent que le gagnant peut être amené à participer à des opérations publicitaires, ce qui peut inclure la publication de sa photo et de son nom dans les médias.

Le concours est ouvert aux résidents britanniques âgés de 18 ans et plus. Le concours est ouvert aujourd'hui, lundi 18 octobre, et se termine le jeudi 18 novembre. Un gagnant sera tiré au sort le lundi 22 novembre 2021. Il existe certes des moyens plus stimulants de gagner rapidement de l'argent, mais si vous êtes un passionné de voitures, ce concours est pour vous !