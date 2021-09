La Suzuki Swift est une humble petite voiture qui a succédé à différents modèles de la marque dans différentes régions du monde. La première génération n'a pas connu un grand succès commercial en Europe, mais la Swift s'est fait connaître pour sa simplicité et sa fiabilité, ainsi que pour sa version à transmission intégrale. Cependant, elle n'a jamais été célèbre pour ses exploits sportifs. Vous voyez où on veut en venir ?

L'un des rôles les plus célèbres de la Swift a été celui de joueuse de football dans les matchs organisés par Top Gear. Ils se déroulaient en direct devant un large public dans différents endroits d'Europe. Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May et le Stig ont participé à plusieurs matchs, chaque voiture représentant un joueur sur le terrain. Une récente vente aux enchères sur eBay met à l'honneur neuf de ces voitures pour un prix que nous considérons comme très raisonnable.

Situées dans le sud-ouest de l'Angleterre, les neuf Suzuki Swift ont été vendues en lot sur la plateforme britannique eBay et quelqu'un a payé 7 900 £ (environ 9221 € au taux de change actuel) pour les avoir. Nous ne savons pas à quoi elles serviront, bien que l'annonce explique que les voitures démarrent et roulent, mais qu'elles sont endommagées et ne sont pas en état de rouler. Peut-être un match de foot privé entre amis ?

D'après les photos, il s'agit de la première génération de Swift, ce qui signifie que les voitures ont été produites entre 2005 et 2010, très probablement dans l'usine hongroise de Suzuki dans la ville d'Esztergom. Lorsqu'elle était vendue neuve en Europe il y a plus de dix ans, la Swift était disponible avec un moteur de 1,3 ou 1,5 litre, nous pensons que les modèles présentés ici ont tous le même moteur.