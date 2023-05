Le Volkswagen T-Cross fait peau neuve. Le petit SUV de Wolfsburg sera restylé dans les prochains mois mais le constructeur ne devrait pas changer grand-chose. Cela étant dit, à quoi cela pourrait-il ressembler ? Jetons un coup d'œil au rendu de l'édition italienne de Motor1.com.

Des changements dans le détail

Cette création interne du T-Cross est basée sur des images de prototypes camouflés des derniers mois. Le tableau d'ensemble est assaisonné de diverses rumeurs provenant de différents médias. Dans l’essentiel, les dimensions du modèle en lui-même devraient rester inchangées. Le T-Cross actuel mesure 4,11 mètres de long, 1,76 mètre de large et 1,58 mètre de haut. Et quand il s'agit de design, il faut plonger dans les détails.

Le T-Cross va recevoir une nouvelle calandre similaire à celle du T-Roc révisé. Un nouveau design pour les phares à l'avant et les feux arrière ainsi que de nouvelles jantes en alliage léger sont également envisageables. Le système d'info-divertissement à bord pourrait être revu car actuellement, il faut composer avec un écran de 9,2 pouces.

Galerie: Nouvelles photos espions du VW T-Cross

Pas de nouvelles sur les moteurs

Du côté des moteurs, aucun bouleversement majeur n'est à prévoir. La gamme reste quasiment inchangée et se compose exclusivement de motorisations essence. Ainsi, le 1 .0 TSI de 95 et 110 ch ainsi que le 1.5 TSI de 150 ch (ce dernier peut être combiné non seulement avec la transmission manuelle à 6 vitesses, mais également avec la boîte à double embrayage à 7 vitesses).

Cependant, il est possible que ce dernier moteur soit à l'avenir la version Evo2 de Volkswagen, une variante mise à jour (avec des performances identiques au modèle précédent) déjà compatible avec la norme Euro 7.

Cependant, l'introduction de moteurs hybrides légers, qui ne sont même pas disponibles pour le Taigo et le T-Roc, est peu probable. Le prix augmentera légèrement et pourrait débuter aux alentours de 25'000 à 26'000 euros.