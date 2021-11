Volkswagen T-Roc 2022

On l'attendait depuis un certain temps et cette fois-ci c'est fait : l'un des piliers de la gamme Volkswagen est prêt à faire peau neuve. Il s'agit du T-Roc qui, après quatre ans de carrière et plus d'un million d'unités vendues en Europe et en Chine, subit un restylage de mi-carrière qui vise à le rajeunir à l'extérieur. Mais aussi à l'intérieur !

Si l'ensemble de la gamme T-Roc profite de cette mise à jour esthétique et technique, Cabriolet et T-Roc R compris, pour l'heure les prix n'ont pas encore été rendus officiels. Mais le modèle est attendu en concession mi-2022. Faisons dès maintenant le tour de ce nouveau Volkswagen T-Roc restylé millésime 2022.

Changements cosmétiques

Et l'on commence par l'extérieur avec un restylage qui concerne essentiellement de dessin des pare-chocs avant et arrière, avec des lignes plus agressives et plus nettes. Les blocs de feux ont également changé, légèrement teintés à l'arrière et une structure redessinée à l'intérieur.

À l'avant, désormais les phares à LED font partie de l'équipement de série sur toutes les versions. Avec les phares LED Plus, les indicateurs de direction prennent la forme d'un "L" inversé, "se déplaçant" depuis le pare-chocs.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également opter pour la matrice LED IQ.Light, avec 24 modules pour chaque phare, qui peut éviter d'éblouir les autres conducteurs et se réguler en fonction des conditions météorologiques. Lorsqu'ils sont présents, la calandre du T-Roc 2022 comporte une bande lumineuse qui rejoint les groupes de feux.

Quatre nouvelles couleurs de carrosserie et de nouveaux modèles de jantes en alliage allant de 16 à 19 pouces sont également disponibles pour personnaliser le SUV compact.

À l'intérieur

C'est à l'intérieur que le T-Roc 2022 change radicalement. L'un des aspects les plus critiqués de la version précédente était le choix de plastiques durs pour l'intérieur. Les responsables de Wolfsburg ont compris le message et désormais, en effet, un matériau en mousse recouvre le tableau de bord, lui conférant un effet plus doux au toucher et une nouvelle garniture avec des surpiqûres visibles. Il en va de même pour l'intérieur des panneaux de porte. Selon la version, les garnitures sont en tissu ou en similicuir.

Outre les matériaux, c'est toute la disposition du tableau de bord qui a été revue : l'écran central a été positionné plus haut, en surplomb, dans la même ligne que le tableau de bord, qui est désormais lui aussi numérique, avec une diagonale de 8 ou de 10,25 pouces.

Pour en revenir à l'écran principal, en plus de la diagonale de 6,5 ou 8 pouces, il peut désormais atteindre une diagonale de 9,2 pouces avec le système Discover Pro, plus avancé, qui comprend notamment la connectivité pour profiter des services de streaming, comme la musique, et la compatibilité sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay.

Immédiatement en dessous, les nouvelles commandes tactiles pour le système de climatisation automatique font leur apparition, les mêmes commandes que nous avons vues sur la dernière génération de Golf et ensuite reprises sur le Tiguan et la Polo. Le levier de la transmission automatique a une nouvelle forme, tout comme le volant, dont les rayons sont dotés de surfaces capacitives.

Aucune modification n'a été apportée à l'habitabilité, qui est très bonne pour le segment, ni à la capacité de chargement, qui démarre à 445 litres.

Les moteurs

Côté moteurs, rien de bien neuf, du moins au lancement. Il existe deux unités essence, un 1.0 trois cylindres de 110 ch et un 1.5 quatre cylindres de 150 ch, tandis que le 2.0 de 190 ch n'a pas encore été confirmé. Le Diesel est un 2.0 avec des puissances de 115 ch et 150 ch, également avec la transmission intégrale 4Motion. Selon la version, la boîte de vitesses est soit une boîte manuelle à six rapports, soit une boîte automatique DSG à sept rapports.

Tout en haut de la gamme on retrouve le T-Roc R restylé, qui affiche une puissance de 300 ch grâce à un moteur 2.0 turbo à essence, une transmission intégrale et un temps de passage de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Aucune motorisation dans la gamme n'est actuellement accompagnée de module électrifié façon hybridation légère.

Les technologies embarquées

Alors que le T-Roc avant sa mise à jour disposait déjà d'un ensemble complet et efficace d'aides à la conduite, la version restylée dispose désormais du Travel Assist, qui combine un régulateur de vitesse adaptatif et un maintien actif de la trajectoire et est capable d'intervenir sur la direction, l'accélération et le freinage à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h.

Bien entendu, les mains doivent rester sur le volant. C'est pourquoi les nouveaux capteurs capacitifs intégrés au volant reconnaissent quand vous le saisissez. Le régulateur de vitesse adaptatif utilise la caméra avant et le GPS du système de navigation pour prédire les changements de limites de vitesse et le type de route à venir. De plus, le système Lane Assist, qui surveille l'angle mort, peut intervenir activement sur la direction pour vous ramener dans votre voie et éviter les collisions potentielles.