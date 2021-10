Il y a quelques mois, Volkswagen annonçait la commercialisation de la Golf GTI Clubsport 45, une série limitée de sa compacte sportive célébrant les 45 ans de la Golf GTI. Seule cette série spéciale devait, à la base, être commercialisée en France, la version "classique" de la Clubsport étant réservée à d'autres marchés.

Mais visiblement, Volkswagen a changé son fusil d'épaule et commercialisera bien la Clubsport au catalogue français, afin notamment de proposer une alternative entre la GTI traditionnelle de 245 chevaux et la redoutable Golf R et ses 320 chevaux.

La Clubsport 45 ayant récemment quitté le catalogue, c'est donc la Clubsport qui la remplace, avec un tarif toujours intimidant, puisqu'il faudra débourser pas moins de 47 200 euros pour se l'offrir, soit 3775 euros de plus qu'une GTI traditionnelle et 3935 euros de moins qu'une Golf R. Certains clients pourraient s'orienter vers sa cousine technique, la Cupra Leon VZ, une traction équipée du même quatre cylindres 2,0 litres TSI de 300 chevaux, mais affichée 5880 euros moins cher, à 41 320 euros.

Bien évidemment, il s'agit d'un prix présenté hors malus écologique, puisque la Golf GTI Clubsport n'échappe pas au législateur avec des rejets en CO 2 de 168 g/km, soit un malus de 2726 euros en 2021 et 3784 euros à partir du 1er janvier 2022.

Comme énoncé un peu plus haut, nous retrouvons au sein de cette version Clubsport un moteur déjà connu, à savoir le fameux quatre cylindres 2,0 litres TSI qui développe, dans cette version, la bagatelle de 300 chevaux et 400 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses robotisée à double embrayage DSG à sept rapports qui se charge d'envoyer la puissance aux seules roues avant.

Sur les versions Clubsport, par rapport aux Golf GTI traditionnelles, nous retrouvons aussi un spoiler spécifique, un système d'échappement modifié et la présence d'un différentiel autobloquant au niveau du train avant. Elle se dote également, de série, d'un mode de conduite dédié au Nürburgring, comme la Golf R, d'un écran tactile de 10 pouces ou encore d'optiques matriciels à LED.