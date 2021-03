Il y a quelques semaines, Volkswagen a dévoilé la Golf GTI Clubsport 45, un modèle célébrant les 45 ans de la première Golf GTI. Et bonne nouvelle, contrairement la version Clubsport "classique" qui n'est pas vendue en France, la Clubsport 45 sera bien commercialisée sur notre marché à partir de 49'990 euros. C'est 6435 euros de plus qu'une Golf GTI de 245 chevaux, et 270 euros de moins qu'une Golf R de 320 chevaux dotée de quatre roues motrices.

Nous retrouvons donc un moteur déjà connu, à savoir le fameux quatre cylindres 2,0 litres TSI qui développe, dans cette version, la bagatelle de 300 chevaux et 400 Nm de couple. Le moteur est couplé à une boîte de vitesses robotisée à double embrayage DSG à sept rapports qui se charge d'envoyer la puissance aux seules roues avant. Sur les versions Clubsport, nous retrouvons aussi un spoiler spécifique, un système d'échappement modifié et la présence d'un différentiel autobloquant au niveau du train avant.

En réalité, il ne faut pas chercher de différences avec les autres GTI Clubsport sur le papier, mais bien en regardant d'un peu plus près cette version 45. La voiture est disponible avec une teinte "Gris Lunaire" exclusive, même si d'autres couleurs sont disponibles à la commande, à savoir le "Blanc Pur", le "Noir Intense", le "Blanc Oryx" et le "Rouge Roi". Nous retrouvons également, au-dessus de chaque bas de caisse latéral, une bande noire sur laquelle est inscrit le nombre 45. Le toit et le becquet sont noirs et font écho au détourage noir de la vitre de hayon de la première Golf GTI.

La Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 est équipée d'un "Race Package" comprenant des jantes noires "Scottsdale" de 19 pouces à cerclage rouge, un échappement spécifique, et la suppression du limiteur de vitesse bridant la voiture à 250 km/h. Au niveau des performances, le 0 à 100 km/h est toujours abattu en l'espace de 6,0 secondes. En dehors de ces quelques éléments, nous retrouvons quelques badges "45" sur les flancs, le hayon et le volant. Cette édition spéciale dispose, de série, des optiques IQ Matrix.