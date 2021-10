Sortie en 2017, la sixième génération de Volkswagen Polo a eu le droit à une version GTI de 200 chevaux, qui ne sera malheureusement pas restée très longtemps au catalogue. En raison des normes d'homologation et d'un restylage s'approchant, Volkswagen avait décidé de retirer sa GTI du catalogue en mai 2020, au même titre que les versions diesels, en attendant une petite cure de jouvence.

Le restylage est arrivé, et, surprise, ce ne sont pas les moteurs diesels qui sont revenus au catalogue, mais bien une version GTI, encore plus puissante qu'auparavant. Si les rejets de CO 2 n'ont pas encore été annoncés par la marque pour établir le montant du malus en France, la marque nous a précisé, lors des essais de la Polo restylée, que la version GTI serait affublée d'un petit malus d'environ 1000 euros, en fonction des équipements.

Si nous ne connaissons pas encore le malus, nous connaissons désormais les tarifs pour le marché français, et ils sont salés, c'est le moins que l'on puisse dire pour une citadine, même sportive. La Volkswagen Polo GTI restylée et son quatre cylindre 2,0 litres TSI de 207 chevaux débute à partir de 30 635 euros, soit 1715 euros de plus par rapport à l'ancien modèle présenté en 2018.

À ce prix là, la dotation d'équipements est toutefois assez riche, puisque la Polo GTI embarque d'emblée plusieurs aides à la conduite, comme l'assistance de maintien dans la voie, le Lane Assist, le Travel Asssit ou encore le Front Assist. Nous retrouvons également le Digital Cockpit Pro sur un écran de 10,25 pouces, ou encore les optiques IQ.Light Matrix LED. Précisons que la Polo GTI n'est plus disponible en boîte manuelle, elle est d'emblée livrée avec une boîte DSG à sept rapports.

Par rapport à la première phase, hormis les sept chevaux de plus, il n'y a pas eu de gros changements. Même le poids reste quasi identique, avec 1286 kilos contre 1280 pour l'ancienne. Par rapport à une Polo plus classique, la GTI est abaissée de 15 millimètres et un blocage de différentiel XDS est ajouté de série.

Les premières livraisons de la nouvelle Volkswagen Polo GTI devraient débuter au mois de janvier 2022, si la pénurie de composants électroniques ne prend pas encore plus d'ampleur d'ici là.