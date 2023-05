Nous associons généralement le suffixe GTI à la Golf, mais Volkswagen a vendu d'autres voitures à hayon au cours des dernières décennies. La meilleure des autres a toujours été la Polo GTI, qui a vu le jour en 1998. Pour ses 25e anniversaire, la sous-compacte de performance à hayon reçoit le traitement d'édition spéciale pour marquer cette étape importante. Seulement 2 500 unités seront fabriquées, avec un prix débutant à 35 205 €.

Disponible à la commande à partir du 1er juin, la Polo GTI Edition 25 s'affiche sans supplément de prix puisqu'elle embarque le moteur essence quatre cylindres turbocompressé. Le 2.0 TSI continue de produire 204 chevaux (152 kilowatts) 320 Newton-mètres de couple transmis aux roues avant via une transmission automatique à double embrayage, à sept rapports. Le tout assure un 0 à 100 km/h en six secondes et demie.

Volkswagen équipe la Polo GTI Edition 25 d'une suspension sport qui abaisse la carrosserie de 15 millimètres (0,6 pouces). Pour adoucir le pot, les ingénieurs de Wolfsburg ajoutent également un blocage de différentiel électronique et des phares à LED à matrice adaptative. Le modèle du segment B à édition limitée, tourne sur des roues Adelaide de 18 pouces finies en noir brillant pour aller avec les rétroviseurs et le toit, sombres. Les clients peuvent commander la voiture avec l'une des peintures suivantes : Smoke Grey Metallic, Pure White, Ascot Grey, Reef Blue Metallic, Deep Black Pearl Effect et Kings Red Metallic.

La dernière avant de dire adieu ?

À l'exception des graphismes subtils de la carrosserie et du logo "One of 2500", cette édition 25 est en fait la même que la Polo GTI ordinaire. Moyennant un supplément, les acheteurs peuvent commander le système Travel Assist qui fonctionne à des vitesses allant jusqu'à 210 km/h et prend en charge la direction, le freinage et l'accélération. Quelques systèmes d'info-divertissement sont également disponibles pour remplacer l'unité standard de huit pouces.

La Polo vit ses dernières heures car le PDG Thomas Schäfer a averti que la mise en œuvre de la norme Euro 7 pourrait obliger l'entreprise à abandonner la citadine. L'installation du matériel obligatoire ajouterait 3 000 à 5 000 € au prix, ce qui le rendrait trop cher. L'arrivée confirmée de l’ID.2 en 2025 pourrait également mettre un clou dans le cercueil de la Polo.