Annoncé depuis des jours avec différents teasers, voici le restylage du Skoda Kodiaq, le SUV 7 places arrivé sur le marché depuis 2017 et aussi et surtout, premier véritable SUV du constructeur tchèque. Un restylage de fond qui renouvelle l'esthétique et l'intérieur. Sans oublier ce qu'il y a sous le capot, avec une nouvelle version... puissante !

Commercialisé en juillet prochain, le Kodiaq renouvelé sera disponible en 6 versions, Active, Ambition et Style, L&K, Sportline et RS, avec des moteurs essence et diesel (on ne sait pas encore si des versions électrifiées sont prévues) et des prix encore à définir. Mais détaillons-le dans l'ordre.

Des LED pour tous

Tout d'abord, la calandre redessinée donne au Skoda Kodiaq un nouveau look plus massif. L'avant vertical est surmonté d'un capot plus haut et embrassé par de nouveaux feux, full LED sur toutes les versions et disponibles sur demande avec la technologie LED matricielle, une nouveauté absolue pour le constructeur.

Parmi les autres nouveautés, citons les nouvelles jantes en alliage, d'une taille maximale de 20 pouces, les pare-chocs redessinés et le spoiler arrière noir brillant. Il ne s'agit pas seulement d'un élément de style mais, avec les petites ailes de chaque côté de la lunette arrière, il est capable de réduire la résistance aérodynamique du Kodiaq restylé. Les nouvelles caractéristiques qui sur le Kodiaq RS changent encore plus pour souligner la nature sportive du modèle.

Encore plus confortable

Dans l'habitacle, on remarque immédiatement le volant à 2 branches, de série sur toutes les versions, à l'exception des versions Sportline et RS, plus sportives, qui ont un design plus classique à 3 branches. De nouveaux sièges ergonomiques ventilés, chauffants et massants font leur apparition (en option), ainsi que la possibilité de choisir entre différents types de revêtements, du tissu (de série) au cuir, y compris ceux fabriqués à partir de matériaux recyclés et sans matières animales.

La technologie a également changé, avec l'infodivertissement (le MIB3 du groupe Volkswagen) qui peut être géré via un écran tactile de 8 ou 9,2 pouces ou avec l'assistant vocal Laura, disponible grâce à l'eSIM intégré. Un système toujours connecté et pouvant être mis à jour par voie hertzienne, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay (également sans fil). À ses côtés on trouve l'instrumentation numérique affichée sur un écran couleur de 10,25 pouces, de série sur les finitions L&K et RS.

Pas d'électrification

La gamme de moteurs a également été renouvelée et compte 2 diesels et 3 essence, mais sans trace d'électrification, avec des puissances allant de 150 ch du 1.5 TSI à 245 ch du 2.0 TSI, ce dernier étant réservé au Skoda Kodiaq RS. Pour les diesels, le système de traitement des gaz d'échappement sera revu et corrigé, avec un double catalyseur, afin de réduire les émissions de NOx de 80%.

Comme prévu depuis un certain temps, la version la plus puissante du SUV 7 places abandonne le diesel de 240 ch, tout en conservant la transmission intégrale et des changements dédiés à l'esthétique et aux garnitures.

Tous les moteurs sont équipés de série d'une boîte automatique à double embrayage DSG à 7 rapports, à l'exception de l'essence de 150 ch, qui est également disponible avec une boîte manuelle à 6 rapports.

La gamme de moteurs du Skoda Kodiaq restylé