Nos espions sont tombés sur un prototype du break électrique ID.7 près de Kiel en Allemagne, où le groupe VW testait une série de modèles appartenant à plusieurs de ses nombreuses marques. Ce prototype possède déjà la carrosserie de série, ce qui nous amène à penser que la première mondiale pourrait avoir lieu en 2024.

Comme pour les prototypes de la berline ID.7, sa sœur en version break porte un camouflage sournois qui tente d'imiter une voiture à moteur thermique. Ce déguisement déroutant veut nous faire croire qu'il s'agit d'une Passat, mais nous sommes bien placés pour savoir que ce n'est pas le cas.

La calandre, la prise d'air inférieure et les embouts d'échappement sont manifestement faux, et il y a un camouflage astucieux de la couleur de la carrosserie. De plus, les phares et les feux arrière restent cachés sous des autocollants pour tenter de nous déstabiliser.

Premières photos espion de la Volkswagen ID.7 break

5 Photos

Sur le plan mécanique, l'ID.7 devrait être le portrait craché de la berline. Le premier modèle devrait donc être équipé d'une transmission arrière et d'un moteur unique développant 282 ch. Les deux types de carrosserie devraient donner naissance à une version plus puissante à deux moteurs, dotée d'une transmission intégrale et d'une puissance de près de 400 ch.

En ce qui concerne la batterie, l'ID.7 peut être proposée avec des packs de 77 et 86 kWh et être rechargée à une puissance maximale de 200 kW.

Le break pourrait être un peu plus long que la berline, qui s'étire sur une généreuse longueur de 4,96 mètres. La logique veut que l'empattement soit maintenu à 2,96 mètres, tandis que le coefficient de traînée pourrait augmenter par rapport à celui de la berline, qui est de 0,23.

Alors que l'ID.7 promet une autonomie de 700 km, le break pourrait ne pas être en mesure de l'égaler en raison de son poids légèrement plus élevé et de son coefficient de traînée plus faible.

Comme il s'agit d'un break, la capacité de chargement devrait facilement dépasser les 532 L de la berline grâce à l'arrière allongé et remodelé.

En ce qui concerne l'intérieur, on peut déjà apercevoir l'énorme écran tactile de 15 pouces sur l'une des photos ci-contre. Construit sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques, le break ID.7 devrait bénéficier d'un large espace pour les jambes, grâce à son empattement massif.

Ce n'est pas le seul véhicule électrique de ce type en préparation, puisque BMW a confirmé qu'il lancerait une i5 Touring en 2024. Ces deux modèles seront indirectement en concurrence dans un segment très fermé, puisque les breaks électriques se comptent sur les doigts d'une main.