Après le nouveau Range Rover, plus tôt dans la semaine, c’est au tour de la Volkswagen Passat de poursuivre ses essais au Nürburgring. Différents prototypes ont déjà été aperçus en cours de test sur la piste allemande durant l’automne 2022 et il semble que le constructeur souhaite effectuer quelques derniers ajustements avant que le modèle ne soit prêt pour le marché.

Si vous ne le saviez pas encore, la nouvelle Passat sera vendue exclusivement en tant que break car l'ID.7 remplace désormais la berline…

Skoda à la main-d’oeuvre

Pour le modèle ici présent, Volkswagen a chargé Skoda de la plupart des travaux de développement, mais cela n'est pas une surprise étant donné le lien étroit entre la marque allemande et son cousin tchèque. La Passat et la Superb seront produites dans l'usine du groupe Volkswagen de Bratislava (en Slovaquie), laissant la production de véhicules électriques à Emden (en Allemagne) et à Kvasiny (en République tchèque). Mais contrairement à la Passat, la Superb sera toujours disponible sous toutes ses formes.

La Passat : une victime parmi tant d’autres

La disparition de la berline Passat du marché n'est malheureusement pas très surprenante car segment D européen perd constamment des clients alors que de plus en plus de personnes passent aux SUV. La Ford Mondeo et l'Opel Insignia, autrefois populaires dans cette catégorie ne sont d’ailleurs plus que poussière.

En ce qui concerne la nouvelle Passat B9, ce sera une évolution de la voiture existante roulant sur la plate-forme MQB. Elle recevra de nouveaux moteurs à essence et diesel plus efficaces et conçus pour répondre aux prochaines normes d'émissions Euro 7 qui font tant parler. Les groupes moto-propulseurs hybrides rechargeables n'ont pas été confirmés, mais il n’est pas imprudent de dire qu'ils feront partie de la gamme.

Les livraisons de la nouvelle Passat devraient commencer en septembre, cette année, ce qui signifie qu'un lancement officiel verra le jour prochainement.