On sait depuis longtemps que la nouvelle Volkswagen Passat ne sera vendue qu'en break : la berline ayant quitté la gamme en janvier 2022, et depuis, seule une variante est présente sur le site officiel de l'entreprise. Ce qui manquait encore, c'était la date de présentation de la nouvelle génération, appelée en interne B9.

La réponse vient d'Automotive News Europe. La publication cite le PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer : "Les livraisons de la nouvelle Passat B9 débuteront en septembre 2023. Les débuts officiels devraient donc avoir lieu dans le courant de l'été."

Avec cette nouvelle génération, la Passat quitte Emden (en Allemagne) pour l'usine slovaque de Bratislava. La nouvelle Skoda Superb y sera également produite, avec laquelle la Passat B9 partagera la sous-structure technique. La grande différence réside dans la gamme de modèles : alors que la Passat ne sera disponible qu'en version break, la Superb continuera à être disponible en berline.

Toutes deux seront basés sur la version mise à jour de la plateforme modulaire MQB (appelée MQB Evo) et croîtront légèrement en longueur sans dépasser 4,80 mètres. Ce qui différenciera la nouvelle Volkswagen Passat de son homologue Skoda (la marque à la tête du projet), c'est le style.

Les différentes photos d'espionnage publiées ces derniers mois montrent un design plus évolutif. La nouvelle VW Passat Variant sera plus élégante et ressemblera à l'Arteon Shooting Brake qu'elle pourrait remplacer.

Les autres innovations de Volkswagen

Cependant, si la conception générale de l'extérieur n'est pas radicalement modifiée, mais seulement mise à jour, cela ne s'applique pas à l'intérieur. Le cockpit de la nouvelle VW Passat devrait être basé sur celui de la Volkswagen ID.7, qui sera en effet son homologue électrique, avec un tout nouvel intérieur minimaliste et amélioré numériquement. À bord : un imposant écran central tactile, mais également des instruments plus conventionnels.

Enfin, les moteurs à combustion classiques sont bien sûr conservés. On ne sait toujours pas si les moteurs essence et diesel répondront déjà à la norme stricte Euro 7 qui sera actée en juillet 2025 et qui limitera le rejet de NOx à 60 milligrammes par kilomètre pour les diesels . Cependant, il est très probable que la technologie hybride légère sera largement utilisée. Il y aura aussi des hybrides rechargeables avec une autonomie purement électrique de plus de 80 km.