Volkswagen a tenu sa conférence de presse annuelle cette semaine pour annoncer ses plans pour 2023. On pouvait s’attendre à voir des images de l'ID. Buzz GTX et / ou LWB, mais à la place, nous avons entendu parler d'une autre mini-fourgonnette carrée.

Le PDG Carsten Intra a révélé que le Multivan T7 recevrait le traitement de camping-car plus tard cette année en tant que nouvelle California. Il fera partie du "California Universe" pour proposer plus de modèles de camping et un meilleur accompagnement des propriétaires.

"Nous voulons élargir la gamme autour de l'entreprise avec nos modèles de camping, et ainsi offrir à nos clients ce sentiment spécial de la Californie. Il s'agit notamment de services numériques, de tout nouveaux services pour compléter l'achat d'un véhicule... mais aussi la présentation du nouveau California basé sur le Multivan. Nous les prévoyons pour plus tard dans l'année.

Les détails sur le nouveau camping-car n'ont pas été divulgués, mais on peut s’attendre à ce que le véhicule soit proposé d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable. Basé sur la plate-forme omniprésente MQB (Modulaire Querbaukasten), le Multivan combine un moteur à essence turbocompressé de 1,4 litre avec un moteur électrique, une batterie lithium-ion de 13 kWh et une boîte à sept vitesses. Volkswagen Commercial Vehicle vend également le fourgon avec des moteurs 1.5 TSI et 2.0 TSI et un 2.0 TDI.

Pendant ce temps, Carsten Intra a déclaré que l'Amarok basé sur le Ranger est déjà chez certains concessionnaires et a poursuivi en le décrivant comme un "vrai Amarok" malgré ses fondements Ford.

Lors de la conférence de presse, Carsten Intra a également annoncé que VW Commercial Vehicles travaillait sur un Caddy hybride rechargeable (qui a déjà été espionné en cours de test ) et un Crafter électrique de nouvelle génération. Développé avec Ford, un nouveau Transporter sera présenté en 2024.