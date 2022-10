Ford a dévoilé le Ranger Raptor au début de l'année et, à en juger par les apparences, le constructeur de Dearborn est déjà prêt à faire passer ce camion performant au niveau supérieur.

Demain, 1er novembre, une version de course sera dévoilée à l'occasion du Melbourne Cup Day, l'événement hippique australien qui se tient chaque année le premier mardi de novembre. Afin de susciter le buzz autour de cette révélation, une courte vidéo a été publiée sur différents réseaux sociaux.

Il est trop tôt pour dire sur quoi l'ovale bleu a travaillé, mais les feux supplémentaires suggèrent qu'il s'agit d'une version prête pour le rallye, pour des événements tels que la Baja 1000. Tout ce que nous pouvons faire est de spéculer à ce stade, mais nous ne serons pas trop surpris s'il s'agit d'un Ranger Raptor R ou quelque chose de similaire. Ce pick-up est déjà équipé en usine d'un mode de conduite Baja, ce qui signifie qu'il a été conçu dès le départ pour encaisser les coups.

Contrairement à la précédente génération du Ranger Raptor, le nouveau modèle arrive en Amérique du Nord où sa commercialisation a été confirmée pour 2023. Les États-Unis et le Canada sont susceptibles de recevoir la version avec les 392 ch et 583 Nm de couple. En Europe, le camion ne dispose que de 288 ch et 491 Nm grâce à son moteur V6 biturbo EcoBoost, en raison de la réglementation beaucoup plus stricte en matière d'émissions.

Avec le nouveau Ranger Raptor, Ford fait les choses différemment en passant d'un quatre cylindres biturbo à un moteur V6 à essence. Sur certains marchés, il existe même une version à moteur V6 diesel.

Comme auparavant, le Ranger a servi de base au SUV Everest, mais un dérivé épicé façon Raptor n'est pas prévu pour l'instant.